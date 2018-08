Advertorial

De ce sa taiem florile si plantele cand putem sa ne bucuram de ele in cele mai fericite momente iar apoi sa le lasam sa creasca, sa le plantam in gradini si sa ne fie amintire ani la la rand?

PlanteCadou este un magazin de plante, decoratiuni si aranjamente inspirate din natura, care, pornind de la acesta idee, creaza o gama variata de aranjamente florale pentru evenimente, aranjamente realizate doar din plante si flori naturale, cu radacina, la ghiveci. Aranjamentele din plante pot fi la fel de spectaculoase ca si cele din flori taiate si in plus isi pastreaza aspectul proaspat saptamani la rand.

Folosind acest avantaj, al unor aranjamente florale complet naturale, care sa reziste in timp, mult mai putin perisabile decat al aranjamentelor din flori taiate, PlanteCadou ofera un serviciu prin intermediul caruia putem sa inchiriem aranjamente florale pentru momentele speciale din viata noastra: nunta, botez, aniversare, cat si pentru evenimente legate de zona corporate, de business.

Ne bucuram astfel, de cele mai frumoase aranjamente si decoruri cu plante, urmand apoi ca acestea sa fie reconfigurate, intretinute si improspatate, pentru a fi reutilizate in viitorul apropiat, in cadrul altor evenimente. Plantele si florile care nu mai au aspect “comercial” si care nu arata foarte proaspat vor fi intrebuintate in alte scopuri, vor fi plantate si folosite la amenajarea gradinilor si spatiilor verzi.

In functie de conceptul evenimentului, se pot realiza din plante si flori cu radacina aranjamente si decoruri inedite: decoruri minimaliste, romantice, rustice, decoruri inspirate din natura, de exemplu zona “forest” , “garden party”, “urban jungle” sau se pot pune in practica orice alte idei indraznete, in tendinte.

Pe langa aranjamentele florale clasice pentru mese, se pot realiza din plante tot felul de elemente de decor inspirate din natura: aranjamente suspendate de tip “Kokedama” sau “String Gardens”, tablouri verzi, pereti verzi si panouri foto din plante cu radacina, muschi natural prezervat si plante prezervate.

Inchiriind astfel de aranjamente pentru evenimente, suntem prietenosi cu natura, risipim mai putin, si nu in ultimul rand putem reduce chiar si la jumatate costul alocat decorului si aranjamentelor florale pentru evenimente.

Cum functioneaza serviciul pentru inchiriat aranjamente florale pentru evenimente?

Desigur ca puteti achizitiona aranjamentele din plante si flori si la sfarsitul serii le puteti darui celor dragi pentru a le planta, insa daca doriti sa va incadrati intr-un buget redus, puteti inchiria aranjamentele florale si decorul din plante.

Serviciul de inchiriere PlanteCadou ofera mai multe posibilitati:

inchirierea unor aranjamente floarale sau plante in functie de stocul existent la data evenimentului, daca nu aveti dorinte speciale in ceea ce priveste culorile, stilul aranjamentelor, plantele folosite. In acest caz aveti avantajul pretului cel mai mic.

inchirierea unui aranjament personalizat, realizat pe baza de comanda, pentru care alegeti stilul aranjamentului, florile, plantele, vasul si accesoriile pe care il compun.

PlanteCadou ofera de altfel serviciul de livrare si ridicare a aranjamentelor de la locatie, pentru acestea sa fie transportate in conditiile potrivite.

Inchirierea aranjamentelor florale se face in baza unui contract, iar comanda pentru acestea este recomandat sa se faca cu cel putin 2-3 saptamani inainte de eveniment. Pentru fiecare client se gasesc solutii personalizate astfel incat decorul evenimentului sa fie realizat cat mai aproape de dorintele si preferintele clientului.

“ Ideea acestui serviciu de inchirire a elementelor de decor si aranjamentelor din plante pentru evenimente a venit in urma cerintelor tot mai dese ale clientilor care ne spuneau ca nu le plac florile taiate, sau ale clientilor care ne marturiseau ca nu ii caracterizeaza un eveniment extravagant in care sa risipeasca mult pe un decor din flori taiate si sa ramana a doua zi cu “munti” de flori ofilite. Tot lucrand in acesta directie am ajuns sa realizam aranjamente din plante fabuloase, la fel de creative, variate si structurate ca cele din flori taiate. Cele din plante au in plus un aer durabil si ne duc cu gandul si cu toate senzatiile pe care le traim privindu-le, in natura, acolo unde suntem cei mai liberi si mai fericiti” Camelia Grapan, Creative Manager, PlanteCadou.ro