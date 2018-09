Calatoria in timp a fascinat omenirea secole intregi si nu este doar un subiect al filmelor science-fiction, ci s-a pus de multe ori intrebarea cand ar putea deveni realitate? Teoretic, calatoria in timp este posibila si ar putea ajunge parte a vietii noastre de zi cu zi, deoarece modalitatea prin care s-ar putea intampla nu contravine legilor fizice. Pana atunci insa, am pregatit o lista cu cele mai frumoase filme bazate pe ideea de calatorie in timp.

10 filme frumoase despre puterea de a calatori in timp

1. Interstellar

Interstellar este o calatorie fascinanta prin timp si Univers, o capodopera care pur si simplu te scoate complet din lumea in care te afli si iti deschide ochii catre o multime de posibilitati. Din momentul in care vezi primele imagini nimic in jur nu mai conteaza si esti coplesit de infinite mistere ce ti se dezvaluie in fata ochilor. Genialul regizor Cristopher Nolan te poarta intr-o calatorie interstelara fascinanta, filmul fiind numit de presa internationala unul dintre cele mai ambitioase filme facute vreodata. Un film care te face sa visezi, sa speri, sa simti si ofera raspunsuri provocatoare la eterna intrebare care este rolul omenirii in Univers?

2. The Time Traveler’s Wife

O poveste romantica glorioasa care transcende timpul, despre calatoria dintre doua inimi. Este unul dintre acele filme frumoase de iubire pe care iti vei dori sa il revezi inca o data si inca o data. Filmul este bazat pe romanul omonim al autoarei Audrey Niffenegger si prezinta povestea incredibila de iubire dintre Henry de Tamble (Eric Bana), un bibliotecar din Chicago si o artista pe nume Clare Abshire (Rachel McAdams). Henry sufera de o anomalie genetica rara care se manifesta atunci cand este foarte emotionat sau nervos si il face sa calatoreasca involuntar in timp. Cum poti lupta pentru iubirea ta, cand adversarul tau este chiar timpul?

3. Source Code

Un film care se afla de ceva timp pe lista filmelor mele preferate si pe care il recomand de fiecare data cand am ocazia. Transfer de identitate este un film cu mister, actiune, emotie, dragoste, drama si puterea de a calatori in timp. Ce ai face daca te-ai trezi in corpul unei persoane care mai are doar 8 minute de trait? Capitanul Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) se trezeste in corpul unui necunoscut si descopera ca face parte dintr-o operatiune speciala cu scopul de a opri un atac terorist in urma caruia un tren a fost aruncat in aer. Misiunea lui este cu totul neobisnuita fiind nevoit sa retraiasca explozia trenului iar si iar, incercand de fiecare data sa adune cat mai multe indicii pentru a descoperi vinovatul.

4. X-Men: Days of Future Past

Trebuie sa recunosc ca sunt fana a seriei X-Men, iar acesta este dupa parerea mea cel mai bun dintre toate care au aparut pana acum. Personajul meu preferat, mai exact Wolverine (Hugh Jackman), calatoreste inapoi in timp pentru a schimba istoria si a impiedica sa se ajunga la un viitor sumbru in care mutantii si simpatizantii lor sunt vanati si ucisi de niste roboti indestructibili, numiti Santinele. Mai multe decat atat, filmul te provoaca la o analiza a societatii in care traim, tot mai intoleranta, tot mai conservatoare si mai obsedata de tehnologie si aduce, totodata, in prim plan o alta tema draga filmelor sf: calatoria in timp.

5. Looper

6. Edge of Tomorrow

Un film inteligent, complex, cu efecte speciale atragatoare si o distributie impecabila printre care se numara: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano sau Jeff Daniels. Filmuleste bazat pe ideea de calatorie in timp, avand o poveste care reuseste sa te captiveze din primele minute, reuseste sa te tina in suspans si chiar sa te emotioneze profund. Actiunea se petrece in viitor, cand calatoriile in timp sunt posibile si sunt controlate de mafie cu un singur scop: pentru a ucide oameni. Nu vreau sa dau prea multe detalii ca sa nu stric placerea de a-l viziona si de a-l descoperi pas cu pas, insa pot spune un singur lucru: finalul te va lasa masca.

Nu sunt cea mai mare fana a lui Tom Cruise dar trebuie sa recunosc ca are cateva filme bune care chiar m-au cucerit. Printre acestea se numara si Prizonier in timp, un film sf a carui actiune se petrece in viitor. Acesta spune povestea ofiterului William Cage care, desi este ucis in lupta in doar cateva minute se trezeste in mod inexplicabil la inceputul zilei fatidice, fiind nevoit sa retraiasca aceleasi experiente care s-au incheiat cu moartea sa. Cage trebuie sa gaseasca cea mai buna varianta prin care razboiul impotriva extraterestrilor sa se incheie cu victoria oamenilor.

7. Déjà vu

Un film in care joaca talentatul Denzel Washington nu are cum sa fie decat unul extraordinar, iar Déjà vu este unul dintre cele mai bune filme pe care le-am vazut. Cred ca fiecare dintre noi a exeperimentat macar o data senzatia nelinistitoare de déjà vu, pe care o traiesti atunci cand intalnesti un necunoscut si ai senzatia ca il stii de o viata sau cand treci printr-o experinta si esti convins ca ti s-a mai intamplat. Dar daca aceste senzatii sunt de fapt avertismente trimise din trecut sau indicii cu privire la viitor? Ce faci atunci cand senzatia de déjà vu este singura care te poate ghida in investigarea si oprirea unui atentat soldat cu sute de morti.

8. The Butterfly Effect

The Butterfly Effect este un film care m-a marcat si la care m-am tot gandit chiar si la mult timp dupa ce l-am vazut prima data. Filmul spune povestea unui om care se intoarce cu disperare in timp pentru a incerca sa previna o tragedie si sa isi schimbe viitorul in bine, insa acest lucru are consecinte neasteptate de fiecare data. Efectul fluturelui este un element important in teoria haosului, in viata noastra chiar si cele mai mici schimbari pot avea urmari dintre cele mai grave. Fiecare dintre noi si-a dorit poate, macar o data, sa aiba posibilitatea sa dea timpul inapoi insa, filmul ne arata ca, oricat de tare am incerca sa schimbam ceva din trecutul nostru, urmarile nu vor fi nicodata cele la care ne asteptam.

9. The Lake House

Unul dintre cele mai frumoase filme de dragoste, Casa de langa lac prezinta o poveste de iubire ce sfideaza timpul si ai carei protagonisti sunt Kate si Alex, interpretati de unii dintre actorii mei preferati, mai exact Sandra Bullock si Keanu Reeves. Cei doi indragostiti sunt separati de o bucla de timp, ajungand sa se cunoasca prin intermediul casutei postale de langa lac, singura mare problema fiind faptul ca Alex se afla in anul 2004, iar Kate in anul 2006. Cei doi avand in comun casa in care ambii locuiesc in momente diferite de timp. Vor reusi sa-si salveze dragostea sau timpul le va fi mereu impotriva?

10. Midnight in Paris

Un film deosebit in stilul characteristic lui Woody Allen, un omagiu adus celui mai romantic oras din lume (pe care daca ai avut placerea sa il vezi acest film te va fascina si mai mult), o lectie de cultura generala si o provocare pentru imaginatia fiecaruia dintre noi. Miezul nopti in Paris transmite un mesaj puternic in ceea ce priveste prezentul pe care de multe ori in loc sa il traim si sa il facem cat mai bun posibil, il ignoram tanjind dupa trecut si vremurile de altadata. Cu toate acestea, pasul in trecut pe care il face Gil (Owen Wilson) si intalnirea cu personalitati remarcabile precum Ernest Hemigway, Scott Fitzgerald, Salvador Dali sau Pablo Picasso il fac in sfarsit sa isi dea seama de deciziile pe care trebuie sa le ia in lumea reala si isi deschide cu adevarat ochii catre prezent si viitor.