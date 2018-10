Kudika Good Vibe Party - Green Edition

Sub manifestul GREEN, Kudika a reunit pe final de septembrie oamenii și brandurile care ”contaminează” lumea cu bine. La petrecerea optimismului am adus aproape de noi cititoare, parteneri și prieteni care împărtășesc valorile redacției noastre:

Gratitude (recunoștința noastră față de oamenii care nu sunt alături)

Roots (rădăcinile care ne unesc și ne apropie)

Energy (vitalitatea și optimismul care răzbat dincolo de cuvinte)

Enlightenment (lumina răspâdndită de energia noastră pozitivă)

Nature (dragul, dragostea și grija pentru tot ce ne înconjoară)

Invitații noștri s-au bucurat de numeroasele surprize pe care le-am pus la cale alături de partenerii Kudika din acest an.

Pentru un strop de prospețime și energie, Agriro i-a așteptat pe participanți cu salate savuroase, pregătite pe loc din ingrediente sănătoase și fresh.

De asemenea, în acest an, prietenii Kudika au fost invitați Idea::Bank la Copacul Dorințelor pentru o toamnă zen. Fiecare dintre participanți a împărtășit cu noi cele mai frumoase gânduri și dorințe iar prin tragere la sorți, am răsplătit 5 dintre acestea cu câte un rucsac de #goodvibe oferit de Idea::Bank.

Deși vremea a fost capricioasă și hotărâtă să facă repetiții pentru iarnă, cei mai optimiști petrecăreți s-au delectat cu înghețata de ciocolată, vanilie sau fistic oferită de LA STRADA.

Republica BIO a ales să se alăture manifestului verde Kudika din această toamnă și au spus prezent invitației noastre la petrecere. Aici au venit cu doze de energie la pachet în care au pus ingrediente exotice ca turmericul, curcuma sau maca, rădăcinoasa-minune cu puteri revigorante. În ”colecția” de toamnă de la Republica Bio există câte un shake potrivit pentru fiecare stil de viață, alcătuit exclusiv din ingrediente naturale, nemodificate genetic, fără aditivi sau conservanți.

Cu atât de multă energie la pachet, un moment de dans a devenit, practic, un must-have. Tocmai de aceea i-am avut alături de noi pe Florin și Virginia, dansatorii grațioși de la Arthur Murray, unul dintre cele mai prestigioase studiouri de dans din lume.

O petrecere verde nu poate fi completă dacă nu este înfrumusețată de flori naturale. Tocmai de aceea, Flori Poznașe au ales să ne fie parteneri în acest an și să prindă la încheieturile sau în părul invitatelor mici bijuterii naturale. De asemenea, dragele noastre Cosânzene au împletit cosițele invitatelor și le-au împodobit cu coronițe de flori.

Momentele dulci ale serii au fost oferite de La Petite, iar Stalinskaya și Pepsi ne-au oferit cocktailuri savuroase și băuturi răcoritoare. De asemenea, pentru invitații care au preferat sucuri naturale, Pro Fructta a fost alături de noi cu o selecție fresh de sucuri presate la rece iar Julius Meinl ne-a oferit cafea savuroasă și ceaiuri fierbinți.

O astfel de seară de neuitat trebuie păstrată întotdeauna în suflet, motiv pentru care i-am avut alături de noi pe prietenii noștri de la PhotoSnacks care au surprins cele mai frumoase zâmbete.

În cele din urmă, mulțumirile noastre merg către Palatul Noblesse care ne-a găzduit și în acest an, către Băiatul cu Flori care ne-a oferit Copacul Dorințelor și, desigur, către toți cei care au luat parte alături de noi la petrecerea optimismului.

See you next year! #kudikavibe

Vezi AICI mai multe imagini de la Kudika Good Vibe Party - GREEN edition.

Foto: Udr Ovidiu