Cea de-a VI-a editie a Festivalului Culturilor Asiatice - Asia Fest, ce are loc in perioada 16 – 18 noiembrie la Romexpo (pavilionul C3) are ca invitat special Turcia si aduce publicului bucurestean 3 zile de spectacole cu muzica si dansuri specifice, bucatarie traditionala asiatica, ateliere, expozitii si multe surprize de care vizitatorii se vor bucura cu siguranta. Intrarea este 10 lei, iar copiii sub 5 ani au acces gratuit.