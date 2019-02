Primăvară în casa ta. Obiecte și decorațiuni de primăvară

Așa cum luna decembrie ne aduce în casă cel mai frumos decor de iarnă, așa și primvăra aduce în casele noastre lumină, culoare și cele mai proaspete miresme.

Primul lucru pe care îl facem atunci când vine primăvara este să aducem în casele noastre florile anotimpului. Al doilea lucru pe care îl putem face pentru a sărbători sosirea primăverii este să renunțăm la ultimele decorațiuni de Crăciun care au mai rămas rătăcite la vedere și să le înlocuim cu mici obiecte de decor, textile și decorațiuni cu flori sau în pasteluri.

Pentru că eu mă pregătesc de reamenajarea căsuței mele, dar și pentru că îmi doresc ca tu să te bucuri de o primăvară ca-n povești, am aruncat o privire în magazinele online și am făcut o listă cu câteva piese care aduc primăvara în casele noastre. Iată ce am găsit:

Tablou decorativ

Indiferent de vremea de afară, tu poartă primăvara în suflet și în casă. O poți privi în fiecare zi și te poți bucura de peisajul ei printr-un tablou decorativ care ar arăta minunat pe peretele din casa ta, deasupra canapelei din living sau a patului din dormitor.

Fie că îți personalizezi singură un tablou cu decorul tău preferat de primăvară, fie că îl cumperi pe cel mai frumos din magazin, părerea mea este că tabloul de primăvară nu trebuie să lipsească din casa niciuneia dintre noi. E dreptul nostru să ne bucurăm de ce este frumos.

Tablou decorativ de primăvară

Lenjerie de pat

Pentru că primăvara nu ne dă chiar mână liberă să ne bucurăm așa cum ne-am dori de ea, mai exact să dormim sub clar de lună, în natură, ne putem închipui că facem asta în fiecare seară când ne acoperim odihnim în patul acoperit de o lenjerie cu imprimeu floral.

Este demonstrat faptul că lenjeria de pat ajută să avem un somn odihnitor și să ne trezim cu zâmbetul pe buze sau, contrar, să adormim greu și să avem un somn agitat. Cu o lenjerie de pat în ton cu primăvara nu poți decât să te bucuri pe deplin că ai ajuns în patul tău și să realizezi cât ești de norocoasă.

Lenjerie de pat cu imprimeu floral

Față de pernă

S-a dus vremea pernelor cu fulgi de nea, moș crăciuni, spiriduși și reni, este vremea pernelor decorative cu peisaje de primăvară să ocupe un loc pe canapeaua ta. Ca și în cazul tablourilor decorative, poți să îți cumperi din magazinele online fețe de pernă cu flori și peisaje de primăvară sau poți cere personalizarea unor pernuțe cu imaginile care îți plac cel mai mult. O astfel de pernă este și o idee bună de cadou pentru Luna Femeii, alături de un mărțișor cu celebrul șnur.

Față de pernă cu flori

Veselă de primăvară

Cele mai bune mâncăruri nu ar avea același gust deosebit dacă nu ar fi servite dintr-o farfurie pe măsură. Știu cât de fascinante sunt farfuriile negre și cât de elegante sunt cele albe, dar nu aș rezista niciodată în fața unei farfurii cu decor de primăvară. Și pentru că primăvara este vremea fresh-urilor și a limonadelor, cel mai tare ți s-ar face poftă dacă le-ai servi dintr-o carafă în culorile primăverii. Și invitații tăi vor fi încântați de servirea pe care le-ai pregătit-o.

Farfurie cu flori Carafă cu imprimeu floral

Mirosuri de primăvară

Dacă iubești natura și nu ești de acord cu ruperea și comercializarea florilor, poți aduce mirosul primăverii în casa ta cu ajutorul unui odorizant cu bețișoare sau al unor lumânări parfumate.

Datorită acestora, casa ta poate să aibă acum mireasma ta preferată, în funcție de anotimp. Dacă iarnă miroase a portocale, brad și scorțișoară, vara a mare și toamna a dovleac și fructe coapte, primăvara are cele mai multe parfumuri: zambile, lalele, frezii, liliac, etc.

Lumânări florale Odorizant cu bețișoare