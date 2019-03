10 filme de aventura care te vor purta in experienta vietii tale

Pregateste-te pentru aventura!

Pentru acele momente in care iti doresti sa zbori pe aripile unei aventuri fantastice. Filme de aventura impresionante care te vor inspira si iti vor dezvalui lumi spectaculoase, personaje captivante si mistere incredibile de deslusit.

Filme de aventura pe care trebuie sa le vezi

Jumanji: Welcome to the Jungle

Printre cele mai bune filme de aventura se numara si Jumanji: Aventura in jungla, un film absolit savuros la care am ras cu lacrimi. O continuare a celebrului lungmetraj de comedie “Jumanji” din 1995, dar cu un scenariu diferit, mai exact, patru adolescenti descopera un joc video misterios din anii ’90 si decid sa se distreze jucandu-l, numai ca sunt atrasi intr-o jungla virtuala si transformati in personaje de joc. Cei patru sunt nevoiti sat ermine jocul sis a ii desluseasca misterele pentru a iesi din acea lume ciudata si plina de aventuri, care mai de care mai periculoase.

Aquaman

Cel mai de succes film DC Comics este o aventura spectaculoasa care te face sa iti doresti sa traiesti sub apa si te face martor la o poveste palpitanta. Din punct de vedere vizual, Aquaman este absolut superb, mare aparte din actiune are loc sub apa, iar 98% din efectele vizuale sunt impecabil realizate. Vei inota prina niste orase subacavatice uluitoare si greu de descris in cuvinte, cladite cu o atentie admirabila pentru delatii si o creativitate desavarsita, mai mai ca iti vine sa te muti si tu in Atlantida, iar daca acest lucru vine la pachet si cu al avea ca partener pe Aquaman (Jasaon Momoa) e mai mult decat perfect.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Ready Player One

Sunt o mare fana a universului magic creat de J.K. Rowling in Harry Potter asa ca, nu puteam sa fiu decat extrem de incantata, atunci cand am aflat ca va urma o noua serie de filme de aventura si magie. Fantastic Beasts and Where to Find Them il are in centrul actiunii pe Newt Scamander, autorul cartii din care studiaza Harry in timpul primului an la Hogwart si care a fost elev acolo cu decenii inainte. Dorinta acestuia de a deveni cel mai mare magizolog si a descoperi creaturi fantastice te poarta intr-o calatorie uimitoare plina de peripetii si pericole care mai de care mai fascinante.

Ready Player One este un film de aventura surprizantor care prezinta un viitor pe cat de interesant, pe atat de infricosator. Filmul, in regia lui Steven Spielberg, este bazat pe romanul omonim scris de Ernest Cline si il are in centrul actiunii pe Wade Watts, care se deconecteaza de la viata sa monotona cu ajutorul unui joc bazat pe realitate virtuala, numit The Oasis. Inainte sa moara, miliardarul care a fondat jocul, ofera celor care joaca, sansa unica de a-i mosteni averea, cu o conditie: sa castige o vanatoare de comori care se desfasoara in interiorul jocului.

The Legend of Tarzan

Bugetul extrem de mare al filmului Legenda lui tarzan a asigurat prezentarea frumusetii savanei africane, a jungle dense si a faunei salbatice maiestuoase intr-un mod absolut spectaculos. Vizionand filmul te simti ca si cum ai fi pasit in inima Africii. Il recomand atat pentru imaginile deosebite, cat si pentru poveste, iar actorul Alexander Skarsgard este perfect in rolul lui Tarzan.