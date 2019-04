Calendarul celor mai tari festivaluri din Cluj – ediția 2019

Devenit de câțiva ani încoace principala sursă de evenimente din România, orașul de pe Someș este considerat o adevărată capitală a distracției.

Anul acesta toate drumurile duc la Cluj! Devenit de câțiva ani încoace principala sursă de evenimente din România, orașul de pe Someș este considerat o adevărată capitală a distracției. Agenda celor mai interesante festivaluri, concerte, spectacole și activități culturale a fost deja scrisă, iar Clujul își așteaptă oaspeții. O mulțime de turiști români și străini vin aici în fiecare an pentru a trăi experiența unor evenimente artistice deosebite. Fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în 2019 și cu siguranță te vei distra de minune în acest loc superb! Iată ce nu trebuie să ratezi în perioada următoare:

Electric Castle 2019

Primul festival din țara noastră care a mutat muzica electronică pe scenele indoor și în aer liber se va desfășura în intervalul 17-21 iulie 2019. Pentru cea de-a șaptea ediție a festivalului organizat pe domeniul Castelului Banffy, cap de afiș sunt Florence and The Machine, 30 Seconds To Mars și Bring Me The Horizon. Sunetele live ale concertelor combină o linie muzicală eclectică cu arta, tehnologia, un concept arhitectural unic și peisajul uimitor al unui castel medieval.

Electric Castle este unul dintre puținele festivaluri care redefinește modul în care oamenii interacționează cu genuri muzicale variate precum reggae, hip-hop, trap, muzică electronică, indie, mainstream sau subcultura. A fost nominalizat de patru ori la European Festival Awards pentru categoria Best Medium Sized Festival. Pe lângă headliner-ii acestei ediții, și-au mai confirmat prezența și trupe ca BMTH, Metric, Boys Noize, The Vaccines, Chinese Man, While She Sleeps, Sofi Tukker, Kronos Quartet, Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furssau Viagra Boys.

Untold 2019

Cei mai în vogă artiști ai momentului vor veni la Cluj anul acesta între 1 - 4 august pentru o ediție aniversară Untold. Cel mai mare festival de muzică din România sărbătorește 5 ani, iar evenimentul se anunță a fi unul legendar. Bastille, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, James Arthur, Martin Garrix, Oscar and The Wolf și Timmy Trumpet sunt unele dintre marile nume anunțate în line-up-ul festivalului. Alături de aceștia, atmosfera va mai fi întreținută și de Boris Brejcha, Solomun, Loco Dice, Tale of Us, Andy C, Camo and Krooked Live, Chase & Status, Borgore, Rusko sau Sub Focus B2B Wilkinson. Lista rămâne deschisă deoarece vibrațiile muzicii altor mari artiști se vor auzi în 2019 la Cluj. Prima ediție Untold a avut loc în 2015, an în care a și câștigat premiul Best Major European Festival.

TIFF 2019

Unul dintre cele mai importante 40 de festivaluri ale lumii își va deschide porțile pentru cea de-a 18-a ediție în perioada 31 mai - 9 iunie. Cinefilii vor savura cele mai interesante lungmetraje sau scurtmetraje necomerciale produse în special în țările europene. Obiectivul principal al Festivalului de Film Transilvania este acela de a promova arta cinematografică prin prezentarea celor mai inovatoare filme ale momentului care accentuează originalitatea și libertatea de exprimare. Fondat în 2002 la Cluj, festivalul a reușit să devină cel mai important eveniment dedicat filmului din România.

Primele firme confirmate pentru ediția de majorat a TIFF au fost lansate în festivalurile toamnei și vor avea premiera românească la Cluj. Doi dintre regizorii premiați la TIFF –Rodrigo Sorogoyen, Spania și Federico Veiroj, Uruguay – revin cu povești speciale. Primul dintre aceștia aduce în prim plan „The Realm”, un thriller politic trepidant, iar cel de-a doilea prezintă „Belmonte”, portretul unui pictor divorțat care încearcă să își găsească echilibrul în viață. De asemenea, „My Masterpiece” este o comedie din lumea picturii a argentinianului Gaston Duprat, iar „Never Look Away” al regizorului german Florian Henckel von Donnersmarck este un film inspirat din viața artistului Gerhard Richter.

Pe lista TIFF 2019, se mai găsește și „Rojo”, o poveste tragicomică a lui Benjamin Naishtat, „Quien te Cantara” melodrama lui Carlos Vermut, producția „7:20 Once a Week” a chilianului Matias Bize, comedia pariziană „Double Vies” a lui Olivier Assayas și „In Fabric” o odă adusă modei a lui Peter Strickland.

Transylvania ZenFest 2019

Chiar dacă evenimentele prezentate mai sus sunt o adevărată încântare, ZenFest este total dedicat echilibrului minte-corp-suflet. A șasea ediție a acestui eveniment inedit va fi organizată pe 30 - 31 martie la Cluj. Este vorba de un weekend pentru găsirea armoniei interioare, bunăstării și dezvoltării spirituale. Tema acestui an este conturată în jurul conceptului „Schimbarea începe cu tine” și se adresează tuturor persoanelor care au nevoie de o transformare pozitivă în viața lor.

Asigură-te că ți-ai rezervat cele mai frumoase experiențe pentru această vară alături de prietenii tăi! Grăbește-te să iei din timp cazare, pentru că prețurile pe ultima sută de metri, la apartamente și camere de hotel, vor fi în aer. Cât despre mâncare, lucrurile sunt foarte simple. Poți comanda online pizza in Cluj, paste, burgeri, preparate românești sau din marile bucătării ale lumii, dacă ai în telefon aplicația potrivită. Mănânci rapid în acest oraș, pentru a avea apoi timp să te bucuri de cele mai tari experiențe festivaliere pe care Clujul le oferă vară de vară!