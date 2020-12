4 cadouri cu cele mai frumoase povești de Craciun, pentru cei mari și cei mici

4 cărți numai bune de citit în preajma Crăciunului.

Sărbătorile se apropie și cu siguranță Moș Crăciun, atât de așteptat de copii, nu-i va dezamăgi nici măcar în acest an în care „distanțarea” este unul dintre cele mai rostite cuvinte. În privința cuvintelor scrise Pandora M, parte a grupului editorial Trei, a pregătit ceva tocmai potrivit de pus sub brad. Mai ales pentru părinții care caută cele mai frumoase povești pentru cei mici. Și anume 4 cărți numai bune de citit în preajma Crăciunului.

1. Fabule, de Natalie Portman

Minunat ilustrată, cartea „Fabule” publicată de Pandora M în colecția PanDA cuprinde trei fabule clasice repovestite cu înțelepciune și talent de celebra actriță Natalie Portman. Povestite jucăuș, prietenos și în armonie cu fermecătoarele imagini create Janna Mattia, istorioarele pline de învățăminte ale lui Natalie Portman - Iepurele și Țestoasa, Cei trei purceluși și Șoricelul de la țară și șoricelul de la oraș - alcătuiesc o carte foarte bună pentru biblioteca familiei și sunt ideale pentru a fi citite cu voce tare.

Natalie Portman este câștigătoare a Premiului Oscar, regizoare, producătoare de film și activistă. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără Léon, The Professional, Cold Mountain, Closer, V for Vendetta, episoade care preced seria Star Wars, A Tale of Love and Darkness, Jackie, Black Swan și Thor: Love and Thunder. Născută în Ierusalim, este absolventă a Harvard University și trăiește în Los Angeles, alături de familie.

Janna Mattia s-a născut și a crescut în San Diego. A primit diploma de ilustrator de entertainment la Laguna College of Art and Design, iar în prezent este creatoare de concept și animație de film și ilustrații. „Fabule” reprezintă debutul editorial atât pentru Natalie Portman, cât și pentru Janna Mattia.

2. Surpriză de Crăciun pentru Findus, de Sven Nordqvist

Findus, un motan vorbăreț, îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun și îi mărturisește acest lucru lui Pettson, stăpânul fermei unde domicilază. „Vai de mine! Cum să-i spun că e posibil ca Moș Crăciun să nu treacă și pe la pisici?”, se gândește Pettson. Așa că îi vine ideea să construiască o mașinărie în formă de Moș Crăciun ca să nu îl dezamăgească pe Findus. Ce-ar putea merge aiurea? Aproape totul… Cu ilustrații la fel de captivante ca povestea, seria Pettson și Findus a înregistrat vânzări de peste 6 milioane de exemplare și a fost tradusă în 44 de limbi. În Suedia și peste tot în lume, această serie este un adevărat fenomen. Aventurile bătrânului fermier Pettson și ale tovarășului său, vorbărețul motan Findus, sunt perfecte pentru a fi citite cu voce tare sau ca prime lecturi ale micilor școlari.

s-a născut în 1946 în Helsingborg, iar desenul și pictura au fost dintotdeauna pasiunile lui. Nordqvist a mai lucrat ca arhitect, profesor și grafician. În 1983, a câștigat concursul de cărți ilustrate pentru copii al Editurii Opal, cu Agaton Öman și alfabetul. Următoarea lui carte, Tortul de clătite, a însemnat nașterea personajelor Pettson și Findus. N-a fost gândită ca o serie de cărți de la început, dar bătrânul și motanul lui i-au fermecat pe cititori și astăzi sunt printre cele mai îndrăgite personaje din cărțile pentru copii suedeze.

3. Pettson și Findus. Calendarul Familiei 2021, de Sven Nordqvist

Calendarul familiei pe 2021 vine să întregească seria creată de scriitorul suedez Sven Nordqvist. De această dată, cei mici (dar și cei mari) pot decoperi în calendar și alte motive de bucurie pentru 2021 și idei de a celebra nu doar sărbătorile tradiționale românești, ci și zile haioase precum: Ziua Înghețatei, Ziua Fericirii, Ziua Familiei sau pe cea a Uitucilor, Ziua Clătitelor sau a Îmbrățișării și multe altele.

4. Noaptea în care l-am întâlnit pe Moș Crăciun, de Ben Miller

Jackson știe totul despre renii zburători, elfi și atelierul secret de la Polul Nord, știe despre magia care îl ajută pe Moș Crăciun să ducă daruri peste tot în lume într-o singură noapte; un lucru însă nu știe… cum a ajuns Moș Crăciun să fie Moș Crăciun? Lucrurile se schimbă când, într-o noapte de Ajun, Jackson îl cunoaște pe Moș Crăciun și îi ascultă incredibila poveste. Așa începe aventura: într-un peisaj magic de iarnă, unde Torvil, un elf răutăcios, este pe cale să descopere adevărata menire a Crăciunului. Poate că nu e chiar povestea pe care o aștepta Jackson, dar, cum spune Moș Crăciun, nu există poveste perfectă.

Ben Miller este actor și regizor, cunoscut publicului din „The Armstrong and Miller Show” și ca partener al lui Rowan Atkinson în „Johnny English Strikes Again”. A mai avut roluri în „What We Did on Our Holiday”, cu Billy Connolly, și în îndrăgitul film „Paddington 2”. A jucat și în celebrul serial polițist „Death in Paradise”, iar acesta este primul său roman pentru copii.

Featured foto by Alena Ozerova via Shutterstock