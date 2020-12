Top 12 cărți – cele mai inspirate povești cadou de sărbători pentru doamne

Realitatea emoțiilor, a experiențelor personale și a istoriei, în cele mai aclamate scrieri.

Povești din cea mai premiată ficțiune. Realitatea emoțiilor, a experiențelor personale și a istoriei, în cele mai aclamate scrieri. Toate ale unor autori celebri, care au cunoscut succesul prin puterea imaginației sau inspirați din viața de zi cu zi. Ele alcătuiesc topul celor 12 cadouri de sărbători pentru EA, 12 titluri devenite bestsellere internaționale pe care Editura Trei și Lifestyle Publishing (parte a grupului editorial Trei) le propun ca cele mai mai bune alegeri ale lui Moș Crăciun. Pentru toate cititoarele iubitoare de suspans, thriller, descoperire de sine și povești inspiraționale.

1. Soțiile, de Tarryn Fisher

Numită de Suspense Magazine „un adevărat thriller psihologic… cu un final șocant", cartea „Soțiile” a devenit rapid Bestseller New York Times, USA Today, Globeand Mail și Toronto Star. Spune povestea unei femei care descoperă că soțul ei său mai are încă două neveste. Ea nu le cunoaște și nu știe nimic despre ele. Se vede cu el doar o dată pe săptămână: joi. A fost de acord cu acest aranjament neobișnuit pentru că e îndrăgostită nebunește de el. Însă într-o zi găsește ceva. Ceva care spune o poveste foarte diferită — și înspăimântătoare — despre bărbatul cu care s-a căsătorit.

2. O scurtă eternitate. Filosofia longevității, de Pascal Bruckner

Ce s-a schimbat din 1950 până azi? Speranța de viață a crescut cu 30 de ani, echivalentul în timp al unei vieți din secolul al XVII-lea. După 50 de ani, omul experimentează un fel de suspendare: nu mai este tânăr, dar nu e nici bătrân cu adevărat. Un progres extraordinar, care schimbă totul: legăturile dintre generații, viața emoțională și cea familială, însuși destinul nostru. „O scurtă eternitate” vorbește despre o filosofie a longevității bazată nu pe resemnare, ci pe curaj, o reinventare spectaculoasă a modului nostru de viață.

3. Viața e un roman, de Guillaume Musso

Pentru el, totul este scris dinainte. Pentru ea, totul urmează să fie scris. „Într-o zi de aprilie, fetița mea de trei ani, Carrie, a dispărut în timp ce ne jucam amândouă de-a v-ați ascunselea în apartamentul meu din Brooklyn." Așa începe povestea Florei Conway, romancieră renumită pentru talentul și discreția ei. Carrie, fetița sa, a dispărut într-un mod inexplicabil. Ușa și ferestrele apartamentului erau închise, iar camerele de supraveghere ale imobilului newyorkez n-au înregistrat niciun intrus. Ancheta poliției n-a scos nimic la iveală. În același timp, de partea cealaltă a Atlanticului, un scriitor cu inima frântă se izolează într-o casă dărăpănată. Numai el deține cheia misterului. Iar Flora îl va scoate din vizuina sa, ceea ce va avea consecințe nebănuite pentru destinul fiecăruia în parte. În trei acte și două lovituri de teatru, Guillaume Musso își poartă cititorii într-o poveste tulburătoare a cărei forță stă în puterea cărților și în dragostea pentru viață a personajelor ei. Cu 16 cărți traduse în peste 40 de limbi și vândute în peste 11 milioane de exemplare în întreaga lume, Musso este unul dintre cei mai apreciați autori francezi de thrillere.

4. Aria, de Nazanine Hozar

În Iran, în 1953, un șofer pe nume Behrouz găsește un bebeluș abandonat pe o alee. Când adoptă fetița și-i pune numele Aria, nu știe cât de profund îi va schimba viitorul orfana cu ochii albaștri. Pe măsură ce crește, Aria este prinsă între trei femei pe care soarta le-a adus în situația de a-i fi mame: soția lui Behrouz, care o bate; bogata văduvă Fereshteh, care-i oferă adăpost, dar nu-i poate oferi și dragoste, și Mehri cea nevoiașă, ale cărei secrete vor schimba tot ce credea Aria că știe despre viața ei. În același timp, Teheranul este frământat de schimbări. Circulă zvonuri despre un cleric înflăcărat exilat la Paris, pe nume Khomeini, care pare să ofere un nou viitor țării. În mijlocul agitației, Aria se îndrăgostește de un băiat armean, surprins în tabăra greșită a revoluției. Și curând va fi și ea prinsă într-o revoltă care va schimba pentru totdeauna destinul țării și al oamenilor ei.

5. Găsește puterea să mergi mai departe, de Agnès Martin-Lugand

„Nu încetam să-mi pun această întrebare de când plecasem de la spital. Oare viața ne-a fost dată peste cap în mod iremediabil? Nu va mai fi niciodată ca înainte? Ce ciudată, această separare între înainte și după! Viața dinainte de accident și viața de după accident – clar diferite una de alta. Deși totul se întâmplase recent și ne lipsea perspectiva oferită de trecerea timpului, simțeam deja că pierduserăm ceva. Ceva esențial. Nu reușeam să spun exact ce anume. Eram într-o ceață totală. Nu vedeam nimic în viitor. Nicio speranță. Nimic. Doar vid. O umbră plana de acum asupra vieții noastre, în casa noastră. Și îmi era teamă. Însă trebuia să controlez această teamă, s-o înăbuș, s-o îndepărtez, nu-mi permiteam să mă las înghițită de ea…”, scrie Agnès Martin Lugand. Autoarea, care a profesat ca psiholog timp de șase ani și apoi s-a dedicat scrisului, a cunoscut succesul cu primul roman, „Oamenii fericiți citesc și beau cafea”. Astăzi se numără printre primii zece cei mai de succes autori francezi, iar cărțile ei s-au vândut în peste 3 milioane de exemplare în întreaga lume și au fost traduse în 35 de limbi.

6. Oamenii istoriei, de Margaret MacMillan

„Oamenii istoriei” prezintă relația complexă și deosebit de importantă dintre biografie și istorie, indivizi și epocile în care au trăit, iar istoricul de renume mondial, profesor emerit la Universitatea Oxford și profesor la Universitatea din Toronto, Margaret MacMillan propune o selecție inedită de personalități care și-au lăsat amprenta asupra trecutului. Ea analizează conceptul de leadership, așa cum este acesta reprezentat de personaje precum Otto von Bismarck, William Mackenzie King sau Franklin Delano Roosevelt, greșelile comise de unii conducători, cu consecințe devastatoare, așa cum s-a întâmplat cu Hitler, Stalin sau Thatcher. Nu sunt uitați visătorii, exploratorii și aventurierii, oameni ca Fanny Parkes și Elizabeth Simcoe, care au înfruntat sau ignorat limitările impuse de societățile lor. În cele din urmă, sunt trecuți în revistă observatorii, personaje asemeni lui Babur, fondatorul dinastiei indiene a mogulilor, sau Victor Klemperer, un supraviețuitor al Holocaustului, care a ținut jurnale și memorii ce readuc la viață trecutul.

7. Super Attractor, de Gabrielle Bernstein

„Într-un stil accesibil și elegant și apelând la exemple practice, cartea de față te îndeamnă să fii autorul propriei povești de viață și să-ți exprimi dorințele cele mai profunde și visurile cele mai îndrăznețe.", spune Deepak Chopra despre cartea „Super Attractor”, bestseller New York Times. Printre cele mai importante idei pe care cititorii le vor găsi în această lucrare se află mai multe perspective despre armonia cu sine, despre cum să decoperim relaxarea și încrederea în forțele proprii, convingerea că îndrumarea spirituală este accesibilă tot timpul, cum să simțim recunoștință în fiecare zi și cum să ajungem la o stare de bine cu noi înșine. Gabrielle Bernstein a realizat, împreună cu Deepak Chopra, meditația ghidată cu cel mai mare număr de participanți înregistrată în Cartea Recordurilor Guiness.

8. Arta emoțională a persuasiunii, de Jason Harris

Într-o epocă a neîncrederii, „Arta emoțională a persuasiunii” te învață să devii un maestru al influenței, cultivându-ți obiceiuri care întăresc caracterul și sunt esențiale pentru dezvoltarea personală, dar și pentru succesul durabil în afaceri. Nu este o carte cu ponturi și sfaturi de viață, ci ajută la dezvoltarea obiceiurilor de care ceilalți își doresc să fie influențați. Cartea pornește de la o idee radicală: persuasiunea nu se bazează pe fapte și argumente, ci numai pe caracterul personal. Se sprijină mai degrabă pe captivare decât pe insistență; pe dezvoltarea empatiei și comunicarea valorilor. Jason Harris este CEO al agenției de publicitate Mekanism și cofondator al Creative Alliance. El a fost inclus în topul celor mai influenți 10 lideri cu impact social, precum și în lista celor „100 de oameni care dau măreție publicității". Metodele sale sunt studiate la Harvard Business School.

9. Iubește-te ca și cum viața ta ar depinde de asta, de Kamal Ravikant

„A fost cât pe ce să nu public această carte. Pentru că îmi era frică. Eram un preşedinte executiv care avusese o cădere nervoasă după ce compania lui dăduse faliment și care scrisese despre cum se salvase cu ajutorul iubirii față de propria persoană. Credeam că m‑aș fi făcut de râs și cariera mea ar fi luat sfârșit. Dar mi‑am învins frica și am împărtășit celorlalți adevărul descoperit de mine: iubirea de sine. Ceea ce s‑a întâmplat apoi mi‑a schimbat viața.”, declara Kamal Ravikant. El a meditat cu călugări din Himalaya, a fost infanterist în armata americană şi a făcut pelerinajul la Santiago de Compostela, mergând pe jos aproape 900 de kilometri, experienţă care a stat la baza romanului său „Rebirth”, publicat în 2017. Este cofondatorul mai multor companii şi al unei firme de investiţii în Silicon Valley. Călătoreşte mult, aşa că i-ar fi greu să spună unde locuieşte.

10. Nouă străini, de Liane Moriarty

Nouă persoane ajung într-un centru de relaxare izolat, unele dintre ele pentru că vor să slăbească, unele ca să-și schimbe stilul de viață, altele din motive pe care nu le pot recunoaște nici chiar față de ele însele. Însă niciunul dintre oaspeți nu-și imaginează ce vor însemna cele zece zile de lux, meditație și consiliere pentru care au plătit. Liane Moriarty și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei citind. Nu-și mai amintește când a scris prima sa povestire, dar ține minte perfect primul contract pentru o carte: tatăl ei a angajat-o să scrie un volum despre el și i-a plătit un avans de un dolar. După terminarea studiilor, Liane a lucrat în publicitate și marketing. S-a apucat serios de scris după ce sora ei, Jaclyn Moriarty, a anunțat-o că-și va publica prima carte. A scris șapte romane care au ajuns bestselleruri, fiind traduse în 39 de limbi și vândute în peste 14 milioane de exemplare în întreaga lume.

11. Degustătoarele, de Rosella Postorino

Germania, 1943. Rosa Sauer rămâne fără părinţi în urma bombardamentelor asupra Berlinului. Hotărăşte să se refugieze în satul socrilor ei, care se află la mică distanţă de Bârlogul Lupului — ascunzătoarea lui Hitler. Într-o dimineaţă, câţiva soldaţi SS o anunță că a fost aleasă drept una dintre degustătoarele lui Hitler: de acum, de trei ori pe zi, ea şi alte nouă femei vor merge într-o cazarmă şi vor gusta mâncărurile pregătite pentru Führer, ca să se asigure că nu sunt otrăvite. Obligate să înfrunte zilnic moartea, Rosa şi celelalte degustătoare se împart în prietene şi rivale, se consolează şi se trădează, se îndrăgostesc şi aşteaptă sfârşitul războiului. Dar care dintre ele va supravieţui? Inspirându-se din povestea reală a lui Margot Wölk, Rosella Postorino relatează încercările prin care trece o femeie fragilă confruntată cu violenţa istoriei. „Degustătoarele” s-a vândut în peste jumătate de milion de exemplare în 46 de ţări şi a obţinut cele mai prestigioase distincţii literare italiene: Premiul Campiello, Premiul Luigi Russo, Premiul Rapallo şi Premiul Lucio Mastronardi.

12. Proiectul autenticității, de Clare Pooley

Un caiet verde aduce laolaltă șase străini, între care se înfiripă prietenii neașteptate și iubiri profunde. Julian Jessop, un artist septuagenar excentric și solitar, crede că oamenii nu sunt sinceri unul cu altul. Dar dacă lucrurile ar sta altfel? Julian începe să scrie adevărul despre viața sa într-un caiet verde pe care îl lasă în cafeneaua lui preferată. Monica, proprietara cafenelei, găsește caietul, notează la rândul său câteva mărturisiri personale și îl lasă în barul de vizavi. În scurt timp, caietul circulă, iar cei care își spun povestea în paginile lui vor ajunge să se cunoască în cafeneaua Monicăi. Galeria de personaje din „Proiectul Autenticității” alcătuiește o poveste care este, pe rând, ciudată și amuzantă, nespus de tristă și dureros de adevărată. Clare Pooley a lucrat timp de 20 de ani în lumea trepidantă a publicității înainte de a deveni mamă cu normă întreagă. A absolvit Newnham College, Cambridge, cu o diplomă în economie. În 2015, a creat blogul, Mummy was a Secret Drinker, unde a început să scrie sub pseudonim despre viața ei după renunțarea la alcool. A debutat cu The Sober Diaries, o poveste care descrie primul său an de abstinență și cum a ieșit învingătoare în lupta cu cancerul de sân. „Proiectul Autenticității”, debutul său în ficțiune, a fost tradus în 16 limbi.

