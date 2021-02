Cadouri pentru femei: Lista celor mai frumoase gesturi tandre

Cauti cadouri pentru femei? Avem pentru tine o lista completă de idei de cadouri pentru doamnele speciale din viața ta!

Ce cadou poți face unei femei? Cu siguranță te-ai întrebat și tu acest lucru, iar răspunsul s-a dovedit a fi surprinzător de dificil, cu atât mai mult când vrei să faci un astfel de gest tandru către o femeie specială din viața ta. Pentru a-ți înlesni căutările, fetele din redacția Kudika îți oferă o amplă listă de cadouri pentru femei, alcătuită din produsele noastre preferate. Cu siguranță printre ele se află și darul potrivit pentru acea doamnă sau domnișoară pe care vrei să o surprinzi plăcut.

Idei de cadouri pentru femei

Fitness facial la un nivel nou

Dispozitivul BEAR de la FOREO strange si tonifiaza pielea fetei pentru un ten tanar si conturat. BEAR detine un total de cinci rutine disponibile. Rutina „Total Facial Knockout” de patru minute care ajuta pometii, fruntea, gatul si linia maxilarului este preprogramata prin intermediul aplicatiei FOREO For You, cu alte patru functii disponibile pentru a fi utilizate manual impreuna cu dispozitivul. Antrenamentele recomandate cu BEAR Mini se pot face si manual cu prima functie „Contour Cardio” preprogramata in cadrul aplicatiei FOREO For You. Disponibil in magazinele Douglas si pe www.foreo.com

Pret Bear – 1.460 lei si Bear mini – 970 lei

Formulă complet naturală și organică pentru ingrijirea parului, certificată de ECOCERT

Gama Eco Therapy Revive de la Maria Nila îsi propune să reînvie părul cu tehnologia de curățare micelară și proteine botanice și este prima gamă lichidă de la Maria Nila care are o formulă complet naturală și organică, certificată de ECOCERT. Produsele vin într-un ambalaj fabricat din plastic oceanic reciclat și sunt 100% vegane. Gama este disponibila in exclusivitate in magazinele Xpert Beauty si pe www.xpertbeauty.ro

Preturi pe www.xpertbeauty.ro

Rochia cu flori

Întâmpină noul sezon pregătită cu cele mai frumoase ținute de primăvară- brandurile tale preferate se află la un click distanță pe modivo.ro! Fie că ești în căutarea unei ținute pentru a te sărbători alături de prietene de Ziua Femeii sau îți dorești un accent de culoare în garderoba ta de zi cu zi, designerii ne sfătuiesc să alegem printuri cu flori, un simbol al renașterii din toate punctele de vedere. Alege de pe modivo.ro o rochie midi înflorată.

Geanta – cea mai bună prietenă a femeilor

Acesta este accesoriul pe care nicio femeie nu îl neglijează, indiferent de ținută: poșeta. Poate că la un colier sau o curea mai renunți în cadrul unei stilizări, însă geanta este omniprezentă. Alege un model care să se potrivească stilului ei: dacă preferă poșetele practice, cât mai mari, cu cât mai multe buzunare, poate ar fi mai bine să o lași pe ea să își aleagă geanta, deoarece o va purta, probabil, foarte des, și trebuie să fie foarte potrivită nevoilor ei de zi cu zi. În schimb, de Sfântul Valentin, ai putea alege un model micuț și de efect, în care să încapă doar portofelul și telefonul. Poate că ea nu ar da banii pe o astfel de geantă, gândindu-se că este ”un moft”. Aici intri tu în în acțiune 😊. Alege modele cât mai deosebite, cu baretă din metal și o culoare extravagantă, pentru a fi piesa de rezistență din orice ținută.

Clarins, Cremă hidratantă 50 ml

Crema hidratantă cu textură gel este perfectă pentru tenul uscat și foarte uscat. Oferă un aspect strălucitor tenului și îl apără de factorii dăunători. Clarins este un brand recunoscut internațional pentru produsele de calitate superioară.

Puteți găsi această cremă aici

Rochie verde, Only

Rochia, într-o nuanță superbă de verde, este perfectă pentru primăvară! Materialul fluid cât și detalii rochiei sunt perfecte pentru o domnișoară sau o doamnă cochetă și plină de viață.

Puteți găsi rochia în această nuanță, dar și altele, aici

Tablou Decorativ, 30x80 cm

Acest tablou se va potrivi perfect în camera de zi sau dormitor. Este un cadou inspirat pentru o femeie pasionată de artă și de frumos. Nuanțele plăcute se vor contopi în aproape orice cardru, iar tabloul cu siguranță va face o impresie bună!

Îl puteți găsi aici

Album foto în nuanța Mint

Acest cadou este perfect pentru cineva care prețuiește amintirile. Pe lângă utilitatea lui evidentă, albumul este foarte chic și poate fi găsit atât pe nuanța mentei cât și într-o nuanță superbă de roz, aici.

Idei cadouri femei zi de nastere

Apă de Parfum Yves Saint Laurent, Black Opium, Femei, 90 ml

Yves Saint Laurent Black Opium este un parfum Oriental Condimentat pentru femei. Acesta este un parfum nou, creat de Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp și Honorine Blanc și lansat în anul 2014.

Notele de vârf sunt piper roz, floare de portocal și pară;

Notele de mijloc sunt cafea și iasomie;

Notele de bază sunt vanilie, paciuli și cedru.

Apa de parfum poate fi gasita aici

Parfum Very Sexy Orchid de la Victoria’s Secret

O orhidee opulentă într-un lemn luminat de lună. Adânc și decadent, un simbol al dorinței ei. Very Sexy Orchid de la Victoria’s Secret te învăluie în decadență. Coacăzele negre luxuriante prind stralucire alaturi de prospețimea citricelor și a piperului roz. Inima parfumului dezvaluie note pretioase de Orris Woods și Orhidee pentru ca Santalul profund și întunecat sa fie înmuiat de Patchouli pentru a crea senzualitate irezistibila. Descopera noul parfum in magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City.

Pret: 50 ml: 290,00 RON / 100 ml: 360,00 RON

Set 6 pensule cosmetice, Da Vinci Clasic

Setul conține următoarele pensule în etui de piele :

- pleoape și buze din păr de zibelină roșie

- aplicator

- 5 rezerve de aplicator

- pensulă blush rotundă din păr de capră neagră de munte

- pensulă pentru pudră ovală din păr de capră neagră de munte

Setul poate fi comandat de aici

Scufundați-vă în vibrația orașului viselor: Los Angeles, California.

De la stilul de viață la plajă până la glamourul covorului roșu, inspirația este peste tot. Frumusețe ușoară, fără efort, din cap până în picioare. Descopera in premiera noua colectie Artistry Studio Los Angeles Edition cu produse de beauty esentiale care te pun în cea mai frumoasa, mai proaspătă și mai strălucitoare lumina. Lumini, cameră, acțiune…super strălucire. Ești întotdeauna gata să fii descoperita - în acel instant perfect. Descopera intreaga colectie pe www.amway.ro

Detalii si preturi pe www.amway.ro

Pantofi cu toc, Steve Madden

Acești pantofi stiletto negri, clasici din imitație de piele sunt o piesă esențială în garderoba oricărei femei.

Steve Madden este un brand cunoscut internațional și foarte apreciat pentru calitatea produselor lor, fondat în Long Island, New York.

Puteți găsi pantofii aici.

Set Just Cavalli

Setul cuprinde un ceas superb și o brățară desoebit de fină. Este cadoul perfect pentru o doamnă elegantă ce deși nu ține să iasă în evidență, pune mare preț pe accesoriile pe care le poartă.

Setul poate fi găsit aici

Portofel Beverly Hills Polo Club

Acest portofel confecționat din imitație de piele, dotat cu suficiente buzunare și compartimente, este un cadou foarte potrivit pentru o zi de naștere! Beverly Hills Polo Club este un brand american ce datează din 1982 și care are ca inspirație stilul de viață din renumitul Beverly Hills.

Puteți găsi portofelul aici.

Salopetă Pinko

Această piesă vestimentara într-o nuanță superbă de verde este un cadou ideal deoarece te va scoate întotdeauna din situația "Eu cu ce mă îmbrac?". Este o piesa clasică, potrivită pentru aproape orice tip de siluetă ce pune în evidență liniile corpului.

Puteți găsi salopeta aici.

Regele și Duduia- Carol II și Elena Lupescu dincolo de bârfe și clisee

Cartea, sub semnătura Tatianei Niculescu, aduce în atenția cititorilor povestea regelui Carol al II-lea, focusându-se pe controversata relație a acestuia cu Elena Lupescu.

"Prințul moștenitor fuge în lume, în plină epocă antisemită, cu o femeie cu origini evreiești. Despre ei și povestea lor se va vorbi necontenit timp de decenii."

Puteți găsi cartea aici.

Idei cadouri femei 50 de ani

O pereche de pantofi nouă

...este mereu o idee bună și colecția de primăvară de la DEICHMANN reprezintă sursa noastră de inspirație pentru cadouri seducătoare de Ziua Femeii. Best buy: o pereche de pantofi cu toc pătrat din piele întoarsă - în acest sezon se poartă la aproape orice ținută.

Ochelari de soare POLAROID

Ochelarii de soare într-o formă și nuanță care nu se va demoda niciodată credem că sunt perfecți pentru o doamnă elegantă.

Polaroid este un brand foarte cunoscut de ochelari de soare, ce oferă lentine cu protecție UV deosebit de ridicată. Cu acest cadou nu veți da greș!

Ochelarii îi puteți găsi aici

Poșetă Desigual

Poșeta din piele ecologică, într-o nuanță splendidă de maro, poate fi un cadou minunat pentru o doamnă cu o viață activă, ce se bucură de plimbările zilnice prin oraș. Geanta este dotată cu mai multe buzunare și poate fi transformată atât în geantă de umăr cât și de mână.

O puteți găsi aici

Jamila Cuisine, Cele mai iubite rețete

Pentru o femeie ce iubește să fie gazda serilor lungi în familie ori a întâlnirilor cu prieteni vechi, această carte de bucate este o sursă de inspirație. Printre aceste pagini puteti găsi atât deserturi delicioase, cât și feluri principale ce vor face dintr-o seară obișnuită, una memorabilă.

Cartea o puteți găsi aici

Set ceainic și cești - Green and White Flowers

Acest set superb se potrivește de minune pentru o după-amiază de duminică! Cadoul se va dovedi perfect pentru o doamnă ce pune mult preț pe delicatețe și mai ales pe importanța unei cești delicioase de ceai împreună cu familia sau prietenii!

Produsul poate fi găsit aici.

Apă de parfum Paco Rabanne Lady Million, 80 ml

Această apă de parfum se potrivește de perfect pentru o doamnă de milioane!

Notele de vârf sunt miere și paciuli

Notele de mijloc- gardenie, flori de portocal și iasomie

Iar notele de bază sunt extras de portocală amară, zmeură, lămâie.

Parfumul poate fi găsit aici.

Pulover, Morgan

Această piesa vestimentară deosebit de versatilă sigur va fi pe placul unei doamne stilate! Pulover confecționat din bumbac și cu detaliile superbe va face o impresie foarte bună, mai ales dacă este oferit alături de un buchet elegant de flori!

Piesa poate fi găsită aici.

Cadouri pentru femei pretențioase

Apă de Parfum Chanel No 5, Femei, 100 ml

Creat de Ernest Beaux în anul 1921, "Chanel No 5" a devenit un simbol de bun gust și este în prezent unul dintre cele mai vândute parfumuri din întreaga lume, datorită calității sale și aromei unice. Este un simbol atemporal, ce este recunoscut ca fiind un simbol al parfumurilor de înalta calitate.

Note de vârf: aldehide, neroli, ylang-ylang, bergamot și lămâie;

Note de mijloc: stânjenel, rădăcină de stânjenel, iasomie, lăcrămioare și trandafir;

Note de baza: ambră, lemn de santal, paciuli, mosc, zibetă, vanilie, lichen și vetiver.

Apa de parfum poate fi comandata de aici

Pulover de Cașmir Samsoe&Samsoe

Acest pulover superb din cașmir, într-o nuanță neutră, elegantă este cadoul ideal pentru o doamnă cochetă și care pune preț pe modul în care arată. Puloverul poate fi purtat atât cu o pereche de jeans cât și cu o fustă, atât pentru o întâlnire de afaceri cât și într-o ținută casual pentru o plimbare.

Îl puteți găsi aici

Vinyl Frank Sinatra

Acest cadou deosebit se pretează pentru o doamnă deosebit de rafinată. Vinylul cu piesele celebrului Frank Sinatra este o opțiune inspirată și care se potrivește perfect pentru cineva pasionat de muzică sau care colecționeaza astfel de discuri. Printre piese regăsim You Go to My Head, That Old Feeling, Try a Little Tendernes și multe altele.

Îl puteți găsi aici

Set Moroccanoil

Setul cu șampon, balsam, mască și tratament de păr este o combinație reparatoare pentru părul vopsit, ce se poate deteriora foarte ușor. În compoziția produselor regăsim uleiul de argan ce are deosebit de multe beneficii pentru păr.

Setul îl găsiți aici

Cadouri ieftine pentru femei

Ruj de buze Wet n Wild

Acest produs cosmetic este o o opțiune perfectă pentru o domnișoară cu mult stil. Nuanța poate fi folosită atât pentru un look de zi, natural cât și pentru un look de seară. Prețul este unul deosebit de avantajos iar calitatea v-ar putea surpinde!

Rujul poate fi gasit aici

Set suport pahare- Vincent van Gogh

Pentru o doamnă pasionată de artă și de frumos, aceste suporturi de pahare pot fi cadoul ideal.Curpind unele dintre cele mai cunoscute tablouri ale celebrului pictor Vincent van Gogh, apreciat la nivel mondial și cu siguranță vor aduce zâmbetul pe buzele sărbătoritei.

Setul il puteti gasi aici

Lumânare parfumată- Petit Wood Smoke

Aroma minunată, liniștitoare a acestei lumânări va inunda orice cămin. Cadoul este unul deosebit de accesibil care poate fi adăugat unui buchet frumos de flori ori unei cutii de ciocolată.

Lumanarea poate fi gasita aici

Fular împletit, Viking

Acest fular este perfect pentru zilele de primăvară! Prețul avantajos se pliază pe orice buget, iar nuanțele plăcute se potrivesc unui număr considerabil de ținute pentru lunile însorite.

Puteți găsi fularul aici.

Tesori D'Oriente, Cremă de Corp

Această cremă de corp aromată este perfectă pentru o femeie ce acordă atenție pielii ei și mai ales sentimentului pe care i-l aduce rutina de îngrijire.

Tesori D'Oriente este un brand de produse de îngrijire ce datează din 1997 și care este foarte apreciat de doamne. Partea cea mai bună este că produsele se potrivesc oricărui buget și alături de o sticlă de vin, pot forma un cadou de excepție!

Produsul poate fi găsit aici.

Bluză basic, Medicine

Această bluză într-o nuanță superbă este foarte potrivită pentru o doamnă stilată! Materialul bluzei este ușor elastic, urmărind liniile corpului și punând în evidență formele acestuia. Articolul este unul deosebit de versatil ce poate fi purtat atât de pantaloni cât și cu fustă!

Bluza poate fi găsită aici.

Idei cadouri femei 30 de ani

Romanul "Sub luna de șofran", de Nicole C. Vosseler

Această carte este menită nu doar să relaxeze, dar și să își poarte cititoarea pe meleagurile exotice și irezistibile ale îndepartatului Orient, arătându-ne destinul, viața și iubirile unei tinere inteligente și rebele, devenită soție și ulterior mamă. O carte cu multe culori și parfumuri de ghimbir sau coriandru ce ne invită să visam cu ochii deschiși la dragoste, libertate și eliberare de sub jugul convențiilor, dar și la îndeplinirea visurilor noastre cele mai profunde.

Cartea poate fi achiziționată de pe elefant.ro

Mouse Wireless Logitech M330 Silent Plus

Uneori cadourile practice și utile, care ne fac viața mai comodă și mai frumoasă, sunt la fel de bine-primite ca și celelalte. Spre exemplu, laptopul personal a fost extrem de încântat de noul accesoriu pe care l-am achiziționat. Aveam nevoie de un mouse silențios, wireless și care să se plieze cât mai bine pe forma mâinii, iar mouse-ul Logitech M330 a fost o surpriză plăcută în acest sens.

Produsul este disponibil pe emag.ro

Fond de ten Dior Forever

Fondul de ten Dior Forever este aproape iconic și un produs care își merită investiția. Are în compoziția sa extract de măceșe ce facilitează o hidratare prelungită și protecție împotriva factorilor externi ce agresează tenul. Fondul de ten Dior promite un aspect catifelat, mat și sănătos al pielii, dar și minimizarea porilor.

Fondul de ten este disponibil pe https://bestvalue.eu/

Ruj de buze Guerlain Rouge G

Un ruj care să îți placă cu adevărat și care să ofere buzelor tale o culoare intensă și uniformă este un must have al cadourilor rafinate. Rujul Guerlain Rouge G. are o formulă complexă ce conține polimeri din plante, dar și unt de jojoba și mango pentru o hidratare profundă și intensă. În plus, acidul hialuronic din compoziție le va conferi buzelor un plus de volum, iar microcristalele argintii acel accent de strălucire pentru ca tu să te simți frumoasă.

Produsul este disponibil aici >>> https://bestvalue.eu

Idei cadouri femei 25 de ani

Drumul spre libertate - Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne

Drumul spre libertate – Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne este o biografie neoficială a Ducelui și Ducesei de Sussex, Harry și Meghan. Cartea ne introduce în viața celor doi protagoniști, începând cu primele întâlniri romantice și încheind cu perioada în care au decis să meargă pe calea libertății – la distanță de îndatoririle și constrângerile pe care le presupunea traiul la vârful Casei Regale.

Cartea Drumul spre libertate – Harry & Meghan. Odiseea unei Familii Regale moderne de Omid Scobie și Carolyn Durand are 352 pagini + 16 pagini cu fotografii color, intr-un format 15 x 23 cm si poate fi cumpărată de pe siteurile booksaveur.com,, libris.ro, librex.ro, emag.ro, librarie.net, bookzone.ro, elefant.ro, dar și din librariile din toată țara (Carturesti, Inmedio, CLB, Librarium, Alexandria, Octagon, Libraria Mihai Eminescu etc), la prețul de 65 lei.

Curea gri cu ținte

Această curea din piele are o frumoasă nuanță neutră de gri ceea ce o face ușor de purtat și de adaptat la diverse ținute pe care vrei să le scoți din anonimat. Are un aer chic, modern și tineresc datorită aplicațiilor tip țintă, dar și cataramei argintii rotunjite.

Produsul este disponibil aici

Ceas rotund cu motive florale simple și curea mov

Acest ceas cu cadran rotund este o alegere delicată și feminină pentru tinerele care își doresc să fie în pas cu timpul și totodată să aibă la încheietura mâinii un accesoriu frumos și versatil. Cureaua este confecționată din piele naturală, iar elementele metalice sunt de culoare argintie.

Ceasul este disponibil pe https://www.melimeloparis.ro

Brățară de aur cu două inimi gravate

Această brățară de aur galben de 14 k este un cadou prețios, de neuitat, care o va încânta cu siguranță pe cea care îl va primi. Lanțul confecționat din zale ovale este ornat cu două inimi (una mai mică și una mai mare) plate, nedeplasabile și nedetașabile, pe care sunt inscripționate mesajele “Love” și “Me”. Frumușică tare, nu?

Brățara este disponibilă pe https://bijuterii-eshop.ro

Cercei luna strălucitoare de pe cer

Cum ar fi să îi oferi cuiva cadou chiar... luna de pe cer, dar sub formă unor cercei mega simpatici și prețioși? Acești cercei delicați și confecționați din aur galben 585 reprezintă o semilună netedă și o steluță strălucitoare atașată sub forma unui mic diamant. Închiderea este tip fluture

Cerceii sunt disponibili aici

Poșetă Answear

Această poșetă neagră, din piele ecologică este o piesa versatilă ce poate fi purtată și la o ținută casual și la una elegantă. Geanta are o curea detașabilă și poate fi purtată atât ca geanta de mână cât și de umăr.

Poșeta o puteți găsi aici

Set roșu- sutien sport și legginsi

Acest set poate fi cadoul perfect pentru o tânără pasionată de sport, de un stil de viața sănătos și mai ales care se bucură de plimbarile lungi prin parc ori de joggingul de dimineață. Nuanța superbă va atrage toate privirile și va pune în evidență un corp furmos.

Setul poate fi găsit aici

NUXE- Ulei pentru față, corp și păr 100 ml

Acest ulei este o opțiune perfectă pentru o femeie cochetă, ce are grijă de ea și ce pune preț pe produsele de îngrijire pe care le folosește.Uleiul oferă hidratare și strălucire pielii și poate fi inclus în rutina oricărei femei. Produsul este la un preț avantajos și nu va da greș mai ales dacă este însoțit de o sticlă de șampanie fină.

Uleiul poate fi gasit aici

Cadouri fete 20 de ani

Sneakers cool

Zilele mai lungi și vremea mai bună invită la plimbări și petrecerea timpului pe afară. Pregătește-te pentru primăvară și completează-ți garderoba cu piese care nu numai că îți vor oferi confort, dar se vor potrivi și tendințelor actuale. Vorbim despre sneakers, desigur. Descoperă noile colecții la un click distanță pe epantofi.ro.

Moschino Apă de Toaletă “I Love Love” , 100 ml

Parfumul “I Love Love” a fost creat de Moschino în 2004 și are ca note de vârf: portocală și grapefruit. Pe lângă acestea regăsim și alte note precum lăcrămioară, scorțișoară sau mosc. Parfumul este unul floral, lemnos care se potrivește perfect pentru o tânără domnisoară.

Moschino este un brand apreciat internațional , astfel cadoul va face o impresie deosebit de plăcută.

Apa de toaleta o puteți găsi aici

Fular Medicine

Fularul din pânză într-o culoare atât de frumoasă este un cadou care merge la sigur! Nu puteți da greș, mai ales când vine vorba despre o tânără cochetă și care apreciază frumosul, cu acest accesoriu.

Fularul îl puteți găsi aici

Setul Mihail Drumeș, 3 volume superbe

Mihail Sebastian este unul dintre cei mai apreciați autori români. Acesta este recunoscut pentru romanele de dragoste care îți taie răsuflare și te țin “lipit” de ele. Astfel, un cadou inspirat pentru o tânără de 20 de ani ar putea fi Setul Mihail Drumes ce conține romanele “Elevul Dima dintr-a șaptea”, “Scrisoare de Dragoste” și “Invitație la Vals”.

Setul poate fi găsit aici

Placă de creponat Deep Waves

Această placă de creponat BaByliss îți permite să realizezi bucle îndrăznețe, rebele și seducătoare chiar la tine acasă, protejându-ți în același timp părul împotriva temperaturilor ridicate grație învelișului său ceramic Titanium Ceramic. Placa dispune de sistemul de încălzire Advanced Ceramics și de trei trepte de temperatura adaptate pentru mai multe tipuri de par: astfel, pentru părul fin sau vopsit recent - 160° C, pentru părul fin și natural - 180° C, pentru un păr des și puternic - 200° C.

Produsul este disponibil aici >>>> https://www.babyliss-românia.ro/ondulator-de-par-deep-waves-babyliss

Borsetă Love Moschino cu aplicații brodate

Borsetele sunt practice, utile, în tendințe și din ce în ce mai purtate de domnișoarele cochete sau rebele. Se spune că există câte un tip de borsetă pentru orice stil. Love Moschino ne propune o borsetă tinerească și modernă, confecționată din piele ecologică, cu interior din material roșu și aplicații exterioare brodate.

Produsul este disponibil pe fashiondays.ro

Joc de societate: Ticket To Ride, Londra

Acest joc de societate distractiv este perfect pentru o fata care se bucura de serile cu prietenii si mai ales de jocurile sau activitatile in echipa.

Ticket to Ride Londra este un joc de societate independent, din seria de jocuri Ticket to Ride, ce va invita sa creati rute cu autobuzul spre noi destinatii fascinante!

Puteti gasi jocul aici.

Borseta Liu Jo

Borseta intr-o nuanta neutra, potrivita oricarui outfit este confectioanata din piele ecologica si este ideala pentru o iesire in oras, un festival sua pentru calatorii!

O puteti gasi aici.

Bluza Tommy Jeans

Aceasta bluza este ideala pentru primavara si mai ales pentru serile mai racoroase. Bluza este confectionata din 70% bumbac si este intr-o nuanta versatila, potrivindu-se atat cu o pereche de jeans cat si cu o fusta.

O puteti gasi aici.

Cadouri frumoase

Cosmetice Sabon cu trandafiri

Cum ar fi să poți evada în timpul zilei într-o cochetă grădină de trandafiri, unde să te poți plimba nestingherită, bucurându-te de savoarea parfumului vindecător al florilor iubirii? Cu Sabon chiar poți face acest lucru, descoperind cele trei arome minunate reunite în noua gamă: White Rose, Green Rose și Rose Tea - perenitate, feminitate, farmec, glam și modernitate.

www.sabon.ro

Toc pentru ochelari

Acest toc de ochelari cu model colorat este un cadou superb pentru o doamnă sau o domnișoară cochetă!

Poate fi găsit aici.

Bască Tommy Hilfiger

Acest accesoriu într-o nuanța neutră, foarte chic și versatil va face o impresie deosebit de plăcută. Basca este confecționată din 100% bumbac și poate fi purtată alături de o eșarfă ori un fular din pânză din aceeași paletă de culori.

O puteți găsi aici.

Rochie Patrizia Peppe

Rochia într-o nuanță pământie excelentă, ce complimentează frumos nuanța pielii, este confecționată dintr-un material ușor elastic și foarte fin astfel urmând liniile corpului și punând în evidență silueta.

O puteți găsi aici.

Cadouri online

