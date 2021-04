Bridgerton. Eu și ducele

Eu și Ducele este primul volum al indragitei serii Bridgerton.

Cartea Eu și Ducele este sursă de inspirație pentru celebrul serial difuzat pe Netflix: Bridgerton.

Fara indoiala, Simon Basset este pe cale sa o ceara in casatorie pe sora celui mai bun prieten - frumoasa Daphne Bridgerton, care nu mai are mult ca sa fie considerata fata batrana. Dar cei doi stiu cum sta treaba de fapt: au facut un pact ca sa le pacaleasca pe mamele din inalta societate, care se dau peste cap sa-l insoare pe Simon cu vreuna dintre fiicele lor. In ce o priveste pe Daphne, ea isi propune sa atraga vreun pretendent bogat, daca va parea ca este curtata de un duce.

Vals dupa vals pe la balurile din Sezonul londonez, Daphne si Simon incep sa uite ca se prefac a fi logoditi. Poate ca de vina este zambetul lui strengaresc sau privirea lui arzatoare cand se uita la ea, Daphne nu stie exact, dar simte ca se indragosteste cu adevarat de frumosul si elegantul duce. Iar acum trebuie sa faca tot posibilul sa-l convinga si pe el ca planul lor merita schimbat pe ici pe colo, pentru ca nimic nu este mai pretios decat dragostea impartasita.

Eu si ducele ne bucura cu umorul si dialogurile antrenante marca Julia Quinn, dar in profunzime, sub pojghita de farmec din perioada Regentei, se ascunde un filon serios, care exploreaza impactul traumelor din copilarie si puterea vindecatoare a dragostei. - Lois Faye Dyer

Fragment din cartea "Eu si ducele. Seria Bridgerton" de Julia Quinn:

"Simon stia ca venise vremea sa renunte la micul lui joc. Nu se gandea in nici un caz ca ea avea sa-i povesteasca lui Anthony cele intamplate. Era un lucru pe care prefera sa-l tina pentru ea, la care sa se gandeasca cu indreptatita furie si - indraznea el sa spere - o umbra de emotie? Stia ca era momentul sa renunte la micul flirt si sa se ocupe de idiotul de pretendent al ei, dar nu s-a putut abtine sa faca un ultim comentariu. Poate ca asa isi tuguia ea buzele cand era suparata. Poate ca asa le intredeschidea atunci cand era socata. Tot ce stia era ca devenise complet neajutorat cand se afla in fata ei.

Asa ca s-a aplecat spre ea si a privit-o seducator cand i-a spus:

- Cred ca stiu ce-ar spune mama ta.

A parut usor descumpanita de atacul lui si a reusit sa spuna doar:

- Oh.

Simon a dat din cap si i-a atins barbia cu varful degetelor.

- Ti-ar spune sa te temi, rau de tot.

Au urmat cateva clipe de liniste, dupa care Daphne a facut ochii mari. A strans din buze, ca si cum s-ar fi abtinut sa spuna ceva, dupa care umerii au inceput sa i se miste in sus si-n jos si apoi...

A ras. I-a ras drept in fata.

- Dumnezeule! a suspinat ea. Ce nostim ai fost!

Simon nu era deloc amuzat.

- Imi pare rau, i-a spus ea printre hohote de ras. Imi pare rau, dar nu ar trebui sa fii atat de melodramatic, zau asa. Nu ti se potriveste.

Simon a facut o pauza, iritat ca fata ii arata o asemenea lipsa de respect. Existau avantaje in a fi considerat un barbat autoritar si a impresiona o fata tanara se numara printre ele.

- De fapt, ti se potriveste, trebuie sa recunosc, a adaugat ea, continuand sa rada de el. Arati destul de periculos. Si de frumos, bineinteles. Cum el nu a scos nici un cuvant, l-a intrebat, amuzata: Asta a fost intentia ta, nu-i asa?

El nu a spus nici acum nimic, asa ca a continuat:

- Bineinteles ca asta a fost. Si ar fi functionat cu orice alta femeie, cu exceptia mea.

Nu a putut rezista acestui comentariu.

- De ce cu exceptia ta?

- Patru frati. A ridicat din umeri, ca si cum asta explica totul. Sunt imuna la astfel de jocuri.

- Oh?

L-a batut usurel pe brat.

- Incercarea a fost remarcabila, sa stii. Si sunt cu adevarat flatata ca m-ai ales tocmai pe mine ca sa joci rolul ducelui libertin.

I-a zambit larg, fara urma de prefacatorie.

Simon si-a frecat barbia, ganditor, incercand sa nu renunte la aparenta amenintatoare.

- Esti o fetiscana enervanta, stii asta?

Ea i-a aruncat cel mai smecheresc zambet:

- Majoritatea oamenilor ma considera intruchiparea dragalaseniei si a amabilitatii.

- Majoritatea oamenilor sunt niste prosti.

Daphne a inclinat capul, cantarindu-i cuvintele. Dupa care s-a uitat Nigel si a oftat.

- Ma tem ca trebuie sa fiu de acord cu tine, oricat ar durea asta.

Simon si-a ascuns un zambet.

- Te doare sa fii de acord cu mine sau pentru ca oamenii sunt prosti?

- Ambele. A zambit din nou - un suras larg, luminos, care l-a facut se simta ciudat. Dar mai mult prima varianta.!

Simon a ras cu pofta, uimit chiar si el de sunetul care-i ajunge la ureche. Era genul de barbat care zambea des, dar trecuse mult timp de cand avusese o asemenea izbucnire de veselie.

- Draga mea domnisoara Bridgerton, a spus stergandu-si ochii, daca tu esti intruchiparea dragalaseniei si a amabilitatii, inseamna ca lumea a devenit un loc foarte periculos.”