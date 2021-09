25 de ghicitori care iti vor pune mintea la incercare

Ghicitorile sunt o modalitate foarte bune atat pentru copii, cat si pentru adulti de a isi exersa agilitatea si atentia. Astfel, va sarim in ajutor cu 25 de ghicitori alese in urma unei selectii foarte dure si in care ne-am amuzat teribil.

Ghicitori scurte Ce roată nu se mișcă atunci când o mașină virează la dreapta? Ce cuvânt e scris incorect în dicționar? Înaintea cui trebui să își scoată fiecare pălăria? Peste tot găsești în lume cinci frați cu același nume. Cine? Ce îți aparține, dar îl folosesc mai mult alții? Are roți, dar nu-i căruță. Are uși, dar nu-i căsuță. Se numește? Trei medici au spus că Robert e fratele lor. Robert a spus că el nu are frați. Cine minte? Erau zece pești într-un acvariu închis. 2 s-au scufundat, 4 au înotat și 3 au murit. Câți pești mai sunt acum acolo? Ce dispare atunci când îi spui numele? Ce trebuie să faci când vezi un om verde? Ghicitori pentru copii 11. Am un copac cu douăsprezece ramuri. În fiecare ramură câte patru cuiburi. În fiecare cuib câte șapte ouă, jumătate albe, jumătate negre. Ce sunt? Citeste si: 10 Ghicitori pentru copii care dau bătăi de cap până și adulților 12. În ce lună a anului oamenii dorm cel mai puţin? 13. Ce nu-i nici în casă, nici afară, dar e şi-n casă şi afară? 14. Ce e pe lume mai scurt şi mai lung, mai încet şi mai repede, mai preţuit si mai regretat? 15. Ce trece peste apă și nu face valuri? 16. Care cer n-are stele? 17. Unde-s munţi fără-nălţimi/ Şi ape făr-adâncimi? 18. Ce se întâmplă o dată într-un minut, de 2 ori într-un moment şi niciodată în o mie de ani? Ghicitori amuzante 19. Cum poţi aşeza un stilou pe podea astfel încât nimeni să nu poată să sară peste el? 20. Doi bărbați joacă șah. Au jucat 5 partide și fiecare a câștigat de 3 ori. Cum e posibil? 21. Acrișoare sunt și bune, brumării li se mai spune. Și la fiert dacă le pun, fac cel mai gustos magiun. Ce să fie? 22. Am aici în bătătură o uzină cu untură, care umblă prin ogradă c-un șurub în loc de coadă. Oare ce să fie? 23. Ce zboară pe sus și nu îl vezi? 24. În grădina lui Pandele, e un pom plin de mărgele. La culoare-s roșii toate, cu codițe împerecheate. Ce să fie oare? 25. În bărcuțe stau culcați, laolaltă patru frați. Când îi simt în cozonac, mie cel mai mult îmi plac. Ce să fie? Răspunsuri : Roata de rezervă Incorect Frizerului Degetele Prenumele Mașinuță Niciunul. Robert are trei surori care sunt medici. 10. Niciun pește nu a părăsit acvariul. Liniștea Treci strada. Anul, anotimpurile, lunile, săptămânile, zilele și nopțile. Februarie Ușa și fereastra Timpul Podul Cerul gurii Pe hartă Litera M Îl așezi lângă perete. Au avut adversari diferiți Prunele Porcul Vântul Cireșe Nuca Citeste si: Test de inteligenta cu probleme de logica : Crezi ca iei nota 10? Vizionare placuta Catalina Florea

