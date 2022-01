Cine este Laura Giurcanu de la SURVIVOR? Fotomodelul s-a făcut cunoscută la 14 ani datorită fizicului ei

Laura Giurcanu este una dintre concurentele din echipa Faimoșilor care se pregătește să plece în Republica Dominicană. Vedeta are o carieră de succes, fiind în lumea mondenă încă de la 14 ani. Totuși, în dragoste lucrurile nu stau la fel de bine. Laura a trăit o dezamăgire cruntă, asta după ce logodnicul ei a înșelat-o.

Laura Giurcanu este o prezență extrem de energică și fresh în noul sezon Survivor care este pe cale să înceapă. Vedeta face parte din echipa Faimoșilor, alături de alte nume celebre din showbiz. Laura a acceptat provocarea de a-și depăși limitele în competiția pentru supraviețuire și vrea să demonstreze că este pregătită să facă față tuturor încercărilor.

Laura Giurcanu are 24 de ani și este fotomodel, vlogger de succes și influencer. Vedeta are o comunitate numeroasă și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Laura are aproape un milion de urmăritori pe Instagram și își petrece foarte mult timp pe rețelele sociale, comunicând cu internauții.

Vloggerița are un aspect fizic demn de un fotomodel de peste ocean, astfel că Laura a pozat pentru reviste mari precum Vogue, Elle sau Cosmopolitan. Frumusețea nativă a făcut-o vedetă să intre în lumea modelingului încă de la vârsta de 14 ani. Laura a câștigat marele premiu în emisiunea "Next Top Model by Cătălin Botezatu", iar de atunci a tot cochetat cu lumea modei.

Mai mult decât atât, Laura a practicat timp de 7 ani atletism. Ea a mărturisit că s-a apucat de acest sport după ce a văzut o reclamă care a atras-o la televizor.

"Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa.

Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine." a a declarat vedeta acum ceva timp, conform libertatea.ro.

Laura Giurcanu, ghinion în dragoste

După o relație de trei ani și după o promisiune de dragoste întărită de un inel de logodnă, Laura Giurcanu a trecut prin dezamăgirea vieții ei. Cezar, fostul iubit al vedetei a înșelat-o, iar Laura a aflat acest lucru într-un mod cu totul dureros.

"Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat… De acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată.

Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu sa vorbesc despre asta înainte de a deveni un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.", a declarat concurenta din noul sezon Survivor.