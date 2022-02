Cadouri Valentine's Day & Dragobete de la Grace Couture Cakes

Noua colectie de la Grace Couture Cakes este disponibila online si in Cake Shops pana pe 24 februarie!

comunicat de presa

Ca in fiecare an, artizanii Grace Couture Cakes lanseaza o colectie speciala dedicata lunii iubirii - The Love Edition, cu prajituri, torturi si alte suprize dulci, cu forme si decoruri speciale.

Noua colectie de Valentine's Day si Dragobete de la Grace Couture Cakes este disponibila online si in Cake Shops pana pe 24 februarie! Torturile si prajiturile preferate au acum un decor creat pentru a transmite mesajul tau de dragoste, in cel mai spectaculos mod.

Poti alege torturile French Kiss, Bacio di Vanilla, Harmonie Blanc, Gianduja Noisette, Red Velvet sau Orchidea Nera cu detalii romantice sau unul din cele doua torturi in editie limitata: Romantic Cake, cu blat de cacao, mousse de ciocolata alba, mousse de ciocolata alba cu fructe de padure si Be my Valentine Cake, cu blat amaretto de migdale, mousse de ciocolata neagra belgiana, blat cacao si crema de vanilie.

Nu lipsesc nici Rose Cake (blat amaretto și mousse de vanilie) si Love Cake (strat crocant cu migdale și mousse de mango si fructul pasiunii), cele mai iubite si spectaculoase cadouri dulci ale lunii februarie.

Si, pentru prima data, pe langa eclerele personalizate cu mesaje de iubire, gasesti acum eclerele Orangette au Chocolat, Coconut Cream, Vanilla Pecan si Raspberry Blush cu o doza extra de romantism.

