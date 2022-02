Wrs lansează „Llámame”, piesa înscrisă în competiția națională de la Eurovision

Wrs intră în selecția națională a concursului Eurovision 2022 cu melodia „Llámame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic și vibrant, încât să te facă să dansezi la fiecare play. Cântecul „Llámame” intră în aceeași categorie, iar acestă energie aparte a muzicii lui wrs este atuul pe care se bazează în acest concurs.

Wrs intră în selecția națională a concursului Eurovision 2022 cu

melodia „Llámame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic

și vibrant, încât să te facă să dansezi la fiecare play. Cântecul

„Llámame” intră în aceeași categorie, iar acestă energie aparte

a muzicii lui wrs este atuul pe care se bazează în acest concurs.



Piesa a fost compusă de către Wrs, Cezar Gună, Alexandru Turcu și

Costel Dominteanu, iar de producția piesei s-a ocupat Costel

Dominteanu.

“Am scris Llámame într-un songwriting camp organizat de Global

Publishing. Ne întâlnim de câteva ori pe an în diferite zone

frumoase ale țării și pentru o săptămână nu facem altceva decât

să scriem și să ne distrăm. Am creat o echipă foarte frumoasă.

Pot doar să vă spun că Llámame a ieșit într-o sesiune după o

seară foarte lungă, iar din acea ușoară stare de mahmureală a

ieșit ceva ce îmi place extrem de mult. Haha. Am lucrat la piesă cu

aceeași oameni cu care am scris și Amore (Costel Dominteanu, Cezar

Gună și Alexandru Turcu) și sper că Llámame să continue frumos

povestea Amore. Enjoy it!”, a declarat wrs.



Wrs este un artist multidisciplinar cu o viziune unică asupra artei, el

fiind și propriul său regizor de videoclipuri. Înainte de a face

pasul în față ca vocalist, a fost dansator pentru alți artiști sau

televiziuni. În 2015 era implicat în trupa SHOT, astfel

începându-și cariera muzicală. Doi ani mai târziu părășește

proiectul pentru a merge în Londra unde și-a perfectat abilitățile

de compozitor. În 2020 semnează cu Global Records, iar de atunci nu

s-a oprit o zi din pasiunea lui și a lansat în continuu. Printre piese

amintim: “Tsunami”, “Amore”, “why”, “la răsărit”, iar

lista poate continua. Wrs este un artist ce poate fi auzit și la radio,

piesa “Amore” este Top 10 Radio România.