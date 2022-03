ADDA - Victima unor postari fantoma, publicitate falsa, defaimare si incalcarea dreptului de imagine!

Un numar de urmaritori ai Addei i-au trimis mesaje cu referire la mai multe tipuri de suplimente alimentare care au scopul sa reduca miraculos din greutate. In acele mesaje Adda a fost intrebata daca produsele sunt cu adevarat atat de bune si daca povestea din spatele ad-ului pubicitar este adevarata.

Un număr de urmăritori ai Addei i-au trimis mesaje cu referire la mai multe tipuri de suplimente alimentare care au scopul să reducă miraculos din greutate. În acele mesaje Adda a fost întrebată dacă produsele sunt cu adevarat atât de bune și daca povestea din spatele ad-ului pubicitar este adevarată.



Artista a rămas șocată când a aflat că pe Facebook circulă o serie de anunțuri sponsorizate care îi folosesc abuziv imaginea. Dezinformarea începe încă din titlu "Iată cum artista Adda a scăpat de 23 kg", urmând să fie acuzată că suferă de obezitate și că aceste produse au fost salvarea ei pentru o viață normală.

Mai mult, au spus că a apelat și la chirurgie bariatrica, care i-a produs pierderi de memorie și anemie, că ar fi apelat la sute de diete și că toate au avut efectul opus, editând pozele artistului pentru ca ea sa pară cu mult mai multe kilograme decât are în realitate. O poveste fictiva cu scopul de a păcăli consumatorul și de al convinge să cumpere "produsele minune".



Declaratie ADDA



"Este foarte grav ce se întâmplă, nu este vorba doar despre defăimare și încălcarea drepturilor de imagine, este o înșelătorie pentru că oamenii cred și plătesc bani buni pentru a cumpăra acele produse. Aceste postări sponsorizate fantoma circulă pe Facebook și este prezentată ca fiind povestea mea reală și editată în așa fel încât să pară că ar fi postată de o sursa de știri oficială din România. Îmi pare rău de ce întâmplă, eu nu promovez niciunul dintre acele produse și rog oamenii să nu creada nimic din ce citesc acolo,"



Este un abuz total, un atac al dreptului de imagine, o tentativă de defăimare, o incalcare a legii consumatorilor și o înșelătorie la care participă pe nedrept. Scopul nostru este de a atenționa consumatori să nu acceseze aceste tipuri de anunțuri, de ai asigura că am avansat toate procedurile legale și ca între artistul ADDA și aceste branduri nu există nici un tip de asociere.



AVIZ asupra consumatorilor:



Explozia de popularitate a aplicațiilor de social media a înlăturat aproape în totalitate barierele comunicării de masă. Cu un slide și două-trei tap-uri pe ecranul telefonului, utilizatorul Facebook poate distribui gânduri sau imagini, dar la fel de simplu poate fi pacatalit. Increderea pe care utilizatorii o dau acestor platforme ii pot pune in situatia de a-si pierde bani si de a fi inselati de pagini cu nume sonore care sunt de fapt clonate, prin postari sponsorizate fantoma cu link-uri directe catre o plata card. Riscurile sunt mai mari decat par, datele tale personale si cele bancare sunt introduse in baze de date ilegale, iar comanda produselor tale este doar o inselatorie.



Pagina clonată Facebook din care pleacă anunțurile:

https://www.facebook.com/Crossfit-102215752365916/