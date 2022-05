„TI AMO, ZU! AMORE INFINITO. Suntem fericiți! Radio ZU é il numero uno! Conform studiului național de audiență radio*,

Radio ZU este cel mai ascultat radio din București. Iar pe publicul comercial, cota de piață ZU e aproape dublă față de cea a urmăritorilor. Mulțumim că ne ascultați peste tot în România, dar și dincolo de România, acolo unde, pentru românii plecați de acasă, există ZU și … restul. Recunoscători! Sunteți Forza ZU. Iar noi din asta trăim. ”, le-a povestit Mihai Morar ascultătorilor Radio ZU în dimineața zilei de luni, 23 mai, atunci când a anunțat că, în continuare, Radio ZU este unul dintre cele mai iubite radiouri din România.

Alături de Emma, Daniel Buzdugan și Vlad Drăgulin, în Morning ZU, Mihai Morar a făcut o reverență ON AIR în fața celor aproape 2 milioane de ascultători zilnici, la nivel național, care sunt activi pe toate frecvențele ZU, și a lansat promisiunea că această comunitate ZU va fi și mai mare, în România, dar și peste hotare.

În cifre, în București, Radio ZU este lider de audientă cu 212.800 ascultători unici, cumulând, de asemenea, cele mai multe sferturi de oră pe publicul comercial 18-49, cu un market share de 15.8%.

La nivel urban, Radio ZU ocupă a doua poziție în topul radiourilor. Zi de zi, Radio ZU este ascultat în medie de 1.115.400 ascultători unici. În timp ce, la nivel național, ZU este ascultat zilnic de 1.826.400 ascultători unici și are o cotă de piață de 9.3%

În plus, interesul ascultătorilor față de programele ZU a crescut la nivel național în rândul publicului comercial 18-49. În acest val, Radio ZU se bucură de mai multe sferturi de oră ascultate. Astfel, în valul de primăvara, Radio ZU înregistrează un market share de 13.9%, în creștere cu 4% față de valul de primăvară 2021.

RadioAventura 2 în 2022. Anul acesta, RADIOAVENTURA continuă!

Foarte curând, mai exact în perioada 19 iunie - 1 iulie, Radio ZU plănuiește să ajungă cât mai aproape de oamenii lui, ascultătorii care-l păstrează pe primul loc din prima zi de emisie și până astăzi. Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma și Vlad Drăgulin pornesc, așadar, în turul României cu Autorulota ZU, sezonul 2.

„RadioAventura 2 în 2022. Anul acesta, RADIOAVENTURA continuă! Ne este dor de voi! Ne este dor să ne îmbrățișăm și să ne atingem mâinile! Așa că vara asta ne reîntoarcem la voi acasă.”, este anunțul făcut de postul de radio din România care-și invită ascultătorii să facă radio împreună.

Ascultă Radio ZU pe toate frecvențele, dar și pe Aplicația mobilă disponibilă atât pentru Android, cât și pentru IOS.

Fii ZU, 24 din 24 de orE, pe platforma Visual Radio pe care o găsești pe radiozu.ro.

Ai ocazia să revezi cele mai interesante momente foto și video pe platformele social media Radio ZU (Facebook , YouTube și Instagram).

Romantic FM – crește în preferințele bucureștenilor

Romantic FM crește în preferințele bucureștenilor, având un număr de 108.000 de ascultători zilnic și o cotă de piață de 6.8%, potrivit rezultatelor celui mai recent Studiu de Audiență Radio*.

În București, Romantic FM își apreciază numărul ascultătorilor unici, postul având o creștere de +5% față de primăvăra 2021.

La nivelul cotei de piață se remarcă un trend ascendent pentru ultimele 4 valuri, Romantic FM înregistrând o creștere semnificativă de +33% raportat la valul din primăvara 2021.

Singurul post de radio premium exclusive din fm, Romantic FM este apreciat pentru cel mai original și divers playlist. Unic prin abordarea și sound-ul inconfundabil, Romantic FM rămâne o destinație reper în media, atât pe frecvențele 101.9FM, pe 98,6 FM în lași și 98 FM în Bacău, dar și în online, pe site-ul www.romanticfm.ro.