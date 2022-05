CRBL, planuri îndrăznețe cu banii câștigați de la Survivor! În ce are de gând artistul să investească?

CRBL a părăsit competiția Survivor repede, însă artistul a câștigat ceva bani de pe urma celor trei luni în competiție. El a vorbit despre proiectele în care vrea să investească bani și este convins că succesul este la un pas distanță.

CRBL a acceptat cu mult entuziasm invitația de a participa la Survivor, însă, după doar trei luni, cântărețul a fost nevoit să plece acasă din cauza unor probleme medicale majore.

Chiar și așa, experiența Survivor i-a prins bine artistului, iar CRBL s-a întors la familia lui cu o sumă frumușică de bani. Recent, el a vorbit despre planurile pe care le are în viitorul apropiat, dar și despre proiectele în care vrea să investească banii câștigați.

Artistul a dezvăluit că vrea să se concentreze pe muzică, astfel, CRBL își dorește să lanseze un nou album și să plece în turneu.

„Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă. Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani”, a dezvăluit artistul, pentru viva.ro.

Deși CRBL a trăit această experiență din plin, artistul a declarat că dacă ar mai fi chemat să participe la Survivor a doua oară, refuzul său ar fi categoric.

„Survivor schimbă vieți în bine doar pentru cei ce sunt pregătiți să facă asta. Din acest motiv am acceptat această provocare. A fost experiența care mi-a subliniat scopul vieții, acela de a mă bucura, în primul rând, de lucrurile simple și de a-i aprecia mai mult pe cei de lângă mine. A fost și o sursă de inspirație pe plan profesional.

Nu știu dacă vreau să mai repet această experiență, deoarece consider că mi-a fost suficient să înțeleg ce-i cu mine, care îmi sunt limitele, în ce direcție mă îndrept și cât de greu îți faci un prieten”, a mai adăugat cântărețul.