Codin Maticiuc a răbufnit în direct! Ce fantezii ascunse are omul de afaceri?

Codin Maticiuc a răbufnit la Xtra Night Snow și le-a povestit celor prezenți ce fantezii ascunse are!

Codin Maticiuc este o persoană cu o vizibilitate mare în online. Afaceristul se ocupă îndeaproape de strângeri de fonduri pentru copiii grav bolnavi.

Fiecare postare a sa de pe social media strânge mii de like-uri și este distribuită în număr extrem de mare de internauți. Cu toate că acțiunile lui Codin Maticiuc sunt lăudabile, acesta se confruntă, la fel ca oricare altă vedetă, și cu comentarii negative sau chiar jigniri în mediul online.

Codin Maticiuc știe că aceste situații sunt inevitabile, însă s-a ajuns prea departe. Invitat recent în emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, omul de afaceri a răbufnit și a spus ce ar vrea să le facă oamenilor din online care îi adresează cuvinte jignitoare.

"Am o fantezie ascunsă pe care o mărturisesc aici. Am așa, câteodată, pe câte unul care mă înjură, efectiv mă înjură. Unu care înjură, am câte o fantezie să îi fac un rău în offline. Ar trebui să înțelegeți că există și răul din offline. Răul însemnând orice.", a spus afaceristul.

Mai mult, Codin a povestit că, la un moment dat, s-a întâlnit la filmări cu unul dintre cei care îl înjurau pe social media. Fără să clipească, afaceristul l-a concediat imediat.

"De exemplu, există un băiat care a făcut un filmuleț în care m-a înjurat pe mine un sfert de oră fără să se repete. L-am prins la o filmare”, a mai spus el.

