Întâmplarea penibilă prin care a trecut Dorian Popa într-un local din Paris! Nu a avut bani să plătească și și-a lăsat lanțul

Dorian Popa a povestit ce a pățit în Paris, acolo unde a trăit cea mai penibilă experiență din viața sa. Artistul nu a mai avut bani să își plătească consumația într-un restaurant și i-a lăsat ospătarului lanțul său de 24 de grame.

Dorian Popa a trăit cea mai penibiă experiență din viața sa, atunci când s-a dus la un local în Paris. După ce a mâncat pe săturate, artistul și-a dat seama că nu are bani să își plătească consumația, moment în care s-a panicat și a încercat să găsească soluții.

Artistul a vorbit cu managerul restaurantului care i-a spus că nu este nicio problemă și că poate lăsa buletinul și să se întoarcă a doua zi pentru a-și achita nota de plată.

„Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea. Eram într-un restaurant și când să primesc comanda, am văzut că nu aveam bani la mine.

Mi-a căzut fața când am văzut că nu merge, pentru că eu nu am portofel la mine, am apple pay pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța. Nu știam cum să fac pentru că dacă luam Uber făceam 40 de minute până la hotel ca să mă duc să-mi iau cardul ca să mă întorc să plătesc.", a povestit el pentru radioimpuls.ro.

Ulterior, Dorian Popa și-a dat seama că nu are la el nici buletinul, drept pentru care și-a lăsat lanțul de 24 de grame.

"În acel moment nu știam cum să explic că o să mă întorc mâine. Într-un final după ce l-am sunat pe manager, care nu era aici și care a spus că nu este o problemă, pot să plec acasă, dar să las buletinul și să mă întorc mâine să plătesc.", a mai povestit artistul.

