O nouă versiune produsă de SUGA de la BTS a temei muzicale

O nouă versiune a temei muzicale consacrate ,,Over the Horizon” de la Samsung este acum disponibilă, în interpretarea artistului SUGA, unul dintre membrii celebrei trupe pop sud-coreene BTS.

După succesul înregistrat anul trecut cu primul său remix de la Galaxy Unpacked, SUGA vine cu o nouă abordare și în 2022. Tema muzicală poate fi ascultată pe canalele de social media ale brandului.

Din 2011, când a fost lansată ,,Over the Horizon”, odată cu seria Galaxy S2 și până în prezent, Samsung a colaborat cu mai mulți artiști pentru a reinterpreta tema muzicală, din dorința de a crea un sunet pe care oamenii să îl asocieze cu brandul și care să îi inspire să-și depășească limitele. Recunoscut la nivel global pentru talentul său de producător, SUGA este primul artist care remixează sunetul pentru a doua oară și produce o melodie pentru noua serie de telefoane pliabile Galaxy.

Pentru remixul de anul acesta, SUGA și-a propus să încurajeze oamenii să privească spre un viitor promițător și să se gândească la toate lucrurile pe care abia așteaptă să le trăiască „peste orizont”. Noul remix este un manifest de pozitivitate și optimism și a fost compus astfel încât să le insufle entuziasm și speranță oamenilor atunci când îl ascultă.

,,Over the Horizon” a pornit ca un ton de apel cu tematică rock și a căpătat de-a lungul timpului mai multe forme inspirate de muzica New Age, pop orchestral, jazz Fusion și chiar și de orchestra nordică. La fel ca ecosistemul Galaxy, ,,Over the Horizon” evoluează constant pentru a reflecta ceea ce se întâmplă în lume. În același timp, parteneriatele cu artiști invitați să remixeze tema reflectă deschiderea și spiritul colaborativ al Samsung, care stă la baza filosofiei Galaxy.

Pe măsură ce entuziasmul din jurul lansării noilor pliabile Galaxy crește, Samsung este încântat să îl invite pe SUGA din nou ,,la butoane” pentru o nouă versiune a acestei teme, de data aceasta însoțită și de un videoclip exclusiv: „Over the Horizon 2022 produced by SUGA of BTS”.

„Over the Horizon 2022 produs de SUGA of BTS” va fi disponibil ca ton de apel la următoarea actualizare de software pe dispozitivele Galaxy.*

Vizionare placuta