CRBL, planuri mari de când s-a întors în România. Ce pas măreț urmează să facă?

Dorul de casă l-a făcut pe CRBL să revină în România, după doar doi ani de locuit în Spania. Artistul vrea să dea lovitura acum și are planuri mari în ceea ce privește cariera sa viitoare.

CRBL vrea să plece într-un turneu, asta după ce recent a scos o nouă melodie. Turneul muzical va fi unul cu totul unic în țara noastră, pentru că artistul vrea să meargă pe motocicletă prin toată țara.

În ceea ce privește finanțele, se pare că pe CRBL îl ajută foarte mult lucrurile pe care le-a colecționat de-a lungul timpului. Artistul are o pereche de încălțări pe care și-ar dori să o vândă, iar cu banii căștigați să își cumpere o garsonieră.

Totuși, rămâne de văzut dacă se vor înghesui românii să achite mii de euro pentru o pereche de pantofi.

"Doi ani am stat în Spania, am cochetat cu țara în urmă cu șase ani. Mi-am cărat și colecția de pantofi înapoi. Ce e ciudat e că nu îi mai port, nu mai fac parte din ce îmi place mie acum. Am unii cărora le șterg praful zilnic. Perechea asta de adidași era 17.000 de euro, acum e 23.000, eu am dat 400 de euro second hand. Aș vrea să îi vând doar ca să îmi iau o garsonieră (…)

Lucrez la un album care se va numi Rock on Road și o să fac un turneu, singurul turneu pe motocicletă din România”, a declarat artistul, conform protv.ro.