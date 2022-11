Misha, probleme cu greutatea! Artista mănâncă compulsiv, din cauza stresului. Cum reușește să țină în frău kilogramele în plus?

Misha este una dintre cele mai apreciate și urmărite artiste autohtone. Vedeta este complimentată pentru frumusețea ei, însă ea a dezvăluit faptul că îi dau bătăi de cap kilogramele în plus.

Misha a povestit cum, atunci când este stresată, mănâncă compulsiv. Totuși, ea încearcă să se abțină de la dulciuri și prăjeli, iar în meniul ei se găsesc multe fructe și legume. Artista mănâncă o masă pe zi și două gustări, iar astfel se menține, din punct de vedere al greutății.

„Nu fac nimic deosebit ca să mă întrețin. Încerc să mănânc mai puțin deși am perioade când sunt mai stresată sau mai aglomerată și mănânc haotic sau compulsiv. Dar în general încerc să mănânc mai puțin. Spre exemplu, mănânc o masă pe zi și două gustări sau două mese pe zi și o gustare! Încerc să nu mănânc cele trei mese integral sau mai sunt persoane care mănâncă 3 mese și două gustări. Nu zic că e bine, adică nu vrea să dau un exemplu prin treaba asta, dar așa funcționez eu.", a spus artista, pentru ciao.ro.

Fosta soție a lui Connect-R a dezvăluit și cum arată un meniu zilnic și ce consumă, de fapt, la o masă. Farfuria artistei trebuie să fie bogată în legume, însă, dacă are pofte recunoaște că nu se abține, dar are grijă să mănânce mai puțin după aceea.

„Nu am un standard, în principiu evit să mănânc tâmpenii, mănânc în weekend, dar pot să îți spun ce am mâncat astăzi. De exemplu, de dimineață a mâncat un sandvici cu focacia, șuncă de curcan și legume. La prânz am mâncat niște fructe gen căpșuni, zmeură, afine, atât. Și seara cred că o să mănânc o supă de legume! E un exemplu de astăzi. În general nu prea mă abțin, neapărat! Adică dacă îmi este poftă de pizza o să mănânc o pizza, dar încerc în ziua respectivă să nu mai mănânc foarte mult”,a mai spus spus vedeta.