Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei, povestea merge mai departe cu noi provocări, alte amenințări, dileme și decizii

Acum 13 ani, câștigătorul premiului Oscar, James Cameron, i-a introdus pe cinefili într-o lume complet diferită de orice văzuseră, odată cu epopeea sa uluitoare „Avatar”. Acum, vizionarul regizor invită publicul într-o nouă și mult așteptată călătorie cinematografică „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei”.

În noua producție, Sam Worthington și Zoe Saldana își reiau rolurile emblematice, Jake Sully și Neytiri, acum părinți iubitori care fac tot ce le stă în putință pentru a-și menține familia unită. Când un șir de evenimente neprevăzute îi îndepărtează de casă, soții Sully călătoresc prin vastele zone ale Pandorei, refugiindu-se, în cele din urmă, pe teritoriul deținut de clanul Metkayina, o comunitate care trăiește în armonie cu oceanele din jur. Acolo, soții Sully trebuie să învețe cum să navigheze atât prin ​​lumea periculoasă a apei, cât și prin dinamica incomodă de a câștiga acceptarea din noua lor comunitate.

Pe lângă Worthington și Saldana, filmul îi mai are în distribuție Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis și Kate Winslet. De asemenea, noua producție prezintă un grup de tineri actori talentați, printre care Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion și Bailey Bass. Scenariul a fost scris de James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver pe baza unei povești de James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. Cameron și Jon Landau sunt producătorii filmului, David Valdes și Richard Baneham fiind producători executivi.

O epopee de familie transgenerațională, „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei” este distribuit în România de Forum Film și are premiera exclusiv în cinematografe pe 16 decembrie 2022.

Înăuntrul poveștii

A face o continuare a celui mai de succes film al tuturor timpurilor este o provocare dificilă, dar dacă e cineva care ar putea să o facă, acela clar este James Cameron, cunoscut pentru două dintre cele mai de succes filme din toate timpurile: „Aliens ” și „Terminator 2: Ziua Judecății”.

„Avatar” e o lume care l-a însoțit pe Cameron mult timp. El a scris o primă poveste pentru filmul original în 1994, deși mijloacele tehnice de a-și realiza viziunea nu existau încă. Începând producția un deceniu mai târziu, regizorul a recurs la experiența acumulată pe platourile de filmare ale peliculelor anterioare, inclusiv blockbusterele de neuitat precum „Titanic”, „The Terminator”, „T2”, „Aliens, „True Lies” și „The Abyss”. Astfel a creat „Avatar”, un film live-action care a forțat granițele tehnologiei efectelor vizuale. Cu toate acestea, la fiecare pas, Cameron a avut grijă ca tehnologia revoluționară inventată pentru film să nu copleșească jocul actorilor și emoția personajelor sau amploarea poveștii.

Având în vedere tot ceea ce au realizat cu „Avatar” și având deja în minte ideea unei continuări, Cameron și partenerul său de mult timp, producătorul Jon Landau, au făcut pasul neobișnuit de a reuni principalii oameni implicați în producție. În februarie 2010, s-au întâlnit cu toții la un hotel din Santa Barbara, California, pentru a analiza ce aspecte ale procesului de realizare a filmului funcționaseră cel mai bine și ce ar fi putut fi îmbunătățit. Întâlnirea aceea a generat o mulțime de posibile viziuni, la care Cameron s-a gândit în timp ce contempla un viitor pe Pandora.

„Nu cred că «Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei» ar fi fost posibil dacă nu am fi făcut acest exercițiu”, spune Cameron acum.

Odată ce s-a hotărât să exploreze mai multe povești plasate pe luna extraterestră și luxuriantă, Cameron a început să noteze ideile. Cu mai mult de 1.500 de pagini scrise, Cameron și Landau și-au dat seama că există mai mult decât o poveste de spus. Au adus un grup de elită de scenariști de la Hollywood pentru a lucra cu Cameron. A durat luni de zile pentru a ajunge la povești concrete, și nu doar pentru o continuare, ci pentru o serie de filme ulterioare, toate extrem de ambițioase, toate ancorate în jurul unei teme centrale: importanța familiei.

„A trebuit să scriem patru filme înainte să pot începe prima continuare”, spune Cameron. „Am vrut să mapez toate poveștile și apoi să obțin imaginea generală necesară pentru a surprinde actorii în mai multe filme și apoi pentru a filma acțiunea live. Planul a fost că am putea consolida împreună diferitele etape ale producției – jocul actoricesc, acțiunea live și apoi post-producția.”

Dilema unei familii

Eroicul Jake Sully, după ce a debutat în „Avatar” ca un paraplegic îndurerat de moartea fratelui său geamăn și căutând cu disperare o nouă viață, acum continuă în „Avatar: Calea apei” ca patriarhul familiei și șeful clanului Omatikaya. „Familia este fortăreața noastră”, îi amintește adesea soției Neytiri și copiilor lor, Neteyam (James Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) și fiicei adolescente adoptate, Kiri (Sigourney Weaver).

Clanul Omatikaya a dus o viață destul de idilică mai bine de un deceniu până când o stea în creștere pe cer a început să semnaleze întoarcerea invadatorilor umani. Când forțele umane și echipamentele lor distrugătoare aterizează pe Pandora, Sully și cei din Omatikaya sunt forțați să creeze o fortăreață sigură într-o peșteră uriașă situată într-una dintre formațiunile masive de stâncă plutitoare care fac parte din Munții Hallelujah.

„Oamenii cerului” se întorc la Pandora pentru a conduce o operațiune minieră prin care să ia de pe lună mineralul valoros cunoscut sub numele de „unobtainium”. În plus, Administrația pentru Dezvoltarea Resurselor (RDA) revine în forță cu obiectivul suplimentar de a coloniza întreaga lună și de a face din ea noua casă pentru umanitate, întrucât Pământul riscă să nu mai fie locuibil. Distrugând o întindere mare de pădure, RDA ridică un oraș uriaș cu ziduri la marginea oceanului, numit Bridgehead. La cârma RDA este inflexibilul general Francis Ardmore (Edie Falco).

În calitate de lider al Omatikaya, Jake conduce cu succes războinicii clanului împotriva RDA. Cu toate acestea, când Jake realizează că el însuși este țintă el și Neytiri iau decizia dură că este în interesul tuturor ca Sully să-și părăsească ținuturile natale și să caute un refugiu sigur în altă parte.

Decizia este una care sfâșie inima fiecărui membru al familiei. „Aceasta este dilema”, spune Cameron. „Să faci ceea ce este bine pentru un bine mai mare sau să-ți faci treaba și datoria așa cum îți spune inima pentru familia ta?”

După ce au făcut o călătorie lungă prin vastele oceane din Pandora, soții Sully ajung la casa clanului Metkayina, condus de Ronal (Kate Winslet) și Tonowari (Cliff Curtis). Acolo, Jake invocă Uturu, o tradiție Na’vi potrivit căreia oricărui refugiat trebuie să i se dea un adăpost sigur. Întâmpinându-și fără tragere de inimă oaspeții, Ronal și Tonowari îi instruiesc pe copiii lor Tsireya (Bailey Bass) și Aonung (Filip Geljo) să încerce să-i ajute pe copiii familiei Sully să se adapteze la obiceiurile și tradițiile clanului apei.

Dincolo de limita tehnologiei

Cameron și Landau i-au provocat pe realizatorii cheie ai filmului să vină cu idei și noi tehnologii care să permită să crearea de personaje și mai expresive și mai captivante. Rezultatul a fost că, pe măsură ce a început producția, Cameron a avut la dispoziție o suită complet nouă de instrumente tehnologice. „Detaliile cu care lucrăm acum sunt atât de avansate în comparație cu primul film”, spune Cameron. „Dar face asta un film mai bun din perspectiva publicului? Absolut nu. Publicul e interesat de poveste, de personaje și de felul în care filmul îl face să se simtă.”

„Există presiune în fiecare zi când faci un film, dar este presiunea pe care o punem pe noi înșine”, spune Landau. „Vrem să depășim limitele poveștii și să captivam publicul. Iar asta ne face să muncim mai mult.”

Dedicându-și ani de viață filmelor din seria „Avatar”, Cameron spune că următoarele continuări vor fi distractive și încărcate de spectacol și, în același timp, emoționante. „Cu «Avatar» și felul în care am ales să spun povestea și să lansez peisajul și personajele și ținând cont de unele dintre întrebările care mi se pun, nu simt că există ceva cinematografic ce nu voi reuși să redau în aceste patru filme”, spune el.

SINOPSIS:

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de soția lui și copiii lor. Echilibrul lor este însă pe cale sa fie distrus de o nouă amenințare. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

„Avatar: Calea Apei” este regizat de multipremiatul James Cameron, care, ca și la primul film, face echipă cu producătorul Jon Landau, partenerul său vechi, iar în rolurile principale îi regăsim pe Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, printre alții.

Distribuit de Forum Film România, „Avatar: Calea Apei” va avea premiera exclusiv în cinematografe în data de 16 decembrie în formatele 3D, IMAX, 4DX, Dolby Atmos și HFR.

Vizionare placuta