Alina Sorescu, mărturisiri despre sfârșitul de an. Cine îi aduce zâmbetul pe buze, după separarea de Alexandru Ciucu?

Alina Sorescu va încheia anul cum nu se poate mai bine, pe scenă. Artista va susține un concert caritabil la Ateneul Român, alături de alți mari artiști, dar și alături de trupa ei de copii. Vedeta are toate motivele de a zâmbi, pentru că, din punct de vedere profesional, anul care urmează să se încheie a fost unul excelent.

„Încerc să fiu un om echilibrat, care, tocmai, să transmită lucruri bune, că până la urmă, persoanele publice au această menire, să transmită celor care îi urmăresc lucruri bune. Fără să vrei, oamenii care te urmăresc te iau drept model și e frumos, mai ales în cazul meu pentru că lucrez cu copii. Fac foarte multe lucruri, tocmai de aceea am venit să îmi promovez evenimentul pe care îl voi găzdui pe 20 decembrie la Ateneul Român, unde voi prezenta, un spectacol caritabil unde voi prezenta, voi cânta alături de celebra trupă Valahia, dirijată de maestrul Florin Totan, îl vom avea invitat pe marele Gheorghe Zamfir, vor cânta cu noi Vlad Miriță, sopranele Silvia Micu și Rodica Gabriela Anghelescu, vor fi și picii mei, pentru că vom fi în preajma Crăciunului.

Este un eveniment care are și o conotație caritabilă, pentru că fondurile vor fi redirecționate către copii mai puțin norocoși. Așa că, nu ai cum să nu fii cu zâmbetul pe buze când ai lucruri atât de frumoase care ți se întâmplă.

Așadar, închei anul acesta în stil mare, pe o scenă mare, așa cum am tot ținut-o în 2022, am cântat la Sala Palatului, unde am avut o sală arhiplină, alături de picii mei, de invitații noștri, am lansat trei clipuri. Chiar a fost un an bun profesional”, a declarat Alina Sorescu pentru WOWbiz.ro.