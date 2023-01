Ela Crăciun a adoptat 2 copii din Kenya, după o vizită la un orfelinat

Ela Crăciun aștepta cu nerăbdare vacanța cu familia în Kenya, însă nu s-ar fi gândit nicio clipă ce îi va dărui viitorul. Vedeta a lăsat pe plan secund obiectivele turistice și s-a concentrat pe vizita la un orfelinat, acolo unde a fost profund marcată de condițiile și sărăcia cu care sunt crescuți copiii.

Astfel, prezentatoarea tv a decis împreună cu familia sa să adopte de la distanță doi frăți, un băiețel de 4 ani și o fetiță de 11 ani. Ela Crăciun le va plăti integral studiile, acest lucru însemnând și cele 3 mese pe zi, rechizite și hainele de care au nevoie.

,,Vacanța noastră în Kenya a fost o experiență unică, în care spre marea noastră surprindere toate obiectivele turistice au trecut pe plan secundar, după ce am vizitat un orfelinat din zonă. Am trăit un real șoc în momentul în care am văzut ce înseamnă sărăcia extremă și care sunt condițiile în care copiii africani trăiesc și învață, așa că am decis să ajutăm cum putem.

Împreună cu familia, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne asigurăm că cei mici au acces la o educație cât mai bună, așa că am ales să sprijinim financiar școlarizarea pentru doi frați. Sper să fie cât mai mulți oameni care vor simți nevoia să îmi urmeze apelul și să ajute, să se implice activ în această cauză”, a declarat Ela Crăciun.