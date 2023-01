Lavinia Goste și Marius Zorilă, doi dintre cei mai apreciați artiști din România, propun iubitorilor de muzică de calitate o nouă piesă, o odă a bunei dispoziții, o melodie care transmite voie bună și stare de bine.

„Frumoasa” este o combinație de stiluri, o piesă cu influențe latino, „o samba reinterpretată”, după cum afirmă frumoasa interpretă, Lavinia Goste.

„Am vrut să lansez o piesă pe care oamenii să danseze pur și simplu, o piesă vibrantă, care transmite bucuria vieții și pofta de dans și voie bună. Este un text pe care am simțit să-l scriu pentru toți românii mei dragi, din țară dar și de peste hotare, români despre care știm că au dragoste de petrecere în sânge. Angela Chelaru a înțeles perfect dorința mea și împreună am reușit să facem o echipă minunată. Cu siguranță, aportul adus de soțul meu, Maestrul Dirijor Marius Zorilă și Orchestra Naţională Valahia, vine cu un plus care transformă aceasta melodie într-o odă a bunei dispoziții”, declară Lavinia Goste.

Piesa „Frumoasa” este compusă de Lavinia Goste, muzică și text, Angela Chelaru text, și este acompaniată de Marius Zorilă și Orchestra Naţională Valahia. Melodia se bucură de succes în rândul ascultătorilor, depășind peste 200.000 de vizualizări, doar pe Youtube, în primele zile de la lansare.

„Piesa „Frumoasa” este, pe de altă parte, dovada faptului că eu pot cânta orice gen de muzică, lucru pe care am vrut de multă vreme sa-l aduc în atenția publicului. Deseori, la spectacolele și evenimentele noastre, oamenii dragi care ne-au ascultat, mi-au spus că-și doresc să primească de la noi și melodii din alte genuri muzicale. Iată că, așa cum fac de fiecare dată, respect dorința publicului meu și vin în întâmpinarea lui cu propuneri, zic eu, frumoase.”, conchide artista.

Piesele lansate de Lavinia Goste și Marius Zorilă, pot fi ascultate pe:

Youtube: ❌LAVINIA GOSTE➡️FRUMOASA❌ PIESA ANULUI 2023 - YouTube

Spotify: https://smarturl.it/LaviniaGosteSpotify

Apple Music: https://smarturl.it/iTunesLaviniaGoste