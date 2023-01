Top 10 cei mai celebri trandafiri din lume

Cea mai frumoase și iubite flori din lume sunt cu siguranță trandafirii. Cunoscuți ca simbol a iubirii din cele mai vechi timpuri și până astăzi, trandafirii sunt de asemenea un simbol al simpatiei dar și al tristeții. Trandafirii sunt si cele mai folosite flori la nunți, din lume. Versatilitatea și frumusețea lor, combinația de tulpini spinoase și flori parfumate sunt considerate ca un simbol al realizării, perfecțiunii și completării.

Trandafirul este printre singurele trei flori menționate în Biblie. Cel mai vechi trandafir din lume a fost găsit pe zidurile Catedralei Hildesheim din Germania și se crede că trăiește de 1000 de ani din 815 d.Hr. În 2006, renumitul crescător de trandafiri David Austin a realizat cel mai scump trandafir din lume, „The Juliet”. I-au trebuit 15 ani să finalizeze aceasta reproducere la un cost total de 5 milioane de dolari.

Trandafirii se găsesc într-o multitudine de culori precum roșu, portocaliu, roz, violet și chiar verde, dar singura culoare care nu există este negru. Specia la care se face referire ca la un trandafir negru este de fapt un trandafir de culoare roșu extrem de închis. Mulți arbuști de trandafiri cresc foarte înalți. Cea mai înalta tufă de trandafiri înregistrată vreodată are peste 7 metri înălțime.

În lume există aproximativ 10.000 de soiuri de trandafiri și fiecare dintre ele este unic în felul său. Specialiștii în trandafiri de la Famous Roses au realizat un top al celor mai celebri trandafiri din lume.

DOUBLE DELIGHT

Unul dintre soiurile de trandafiri preferate de britanici, Double Delight este încântare atât din punct de vedere al culorii cât și al parfumului. Florile de dimensiuni mari cu peste 30 de petale roșu- roz și alb-crem, cu un parfum puternic și picant, își schimbă culoarea în lumina soarelui de la alb la roșu carmin, începând de la margini. Aceasta schimbare este mai proeminentă în regiunile mai calde, mai însorite și, de asemenea, în prezența gazelor cu efect de seră și a razelor UV ale soarelui. Este nevoie de un sol umed bine drenat, cu compost organic bun. Acești trandafiri necesită mult aer în jurul lor pentru a preveni bolile cauzate de umiditate și, de asemenea, pentru a încuraja o creștere sănătoasă.

Double Delight este unul dintre favoriții grădinarilor din lumea întreaga deoarece florile sale tăiate rezistă foarte bine în vază. Câteva dintre premiile pe care acest trandafir celebru le-a câștigat de-a lungul timpului la concursurile de specialitate: Medalia de Aur la Baden-Baden în 1976, Medalia de Aur la Roma 1976, Premiul pentru jocul de parfum 1986, iar în 1985 a fost inclus în World Hall of Fame Rose.

QUEEN ELIZABETH

Acest trandafir de culoare roz este foarte elegant, iar florile sale regale, arată precum o regină care poartă o coroană. Are parfum moderat și poate înflori până la 10 cm înălțime, oferind o vedere spectaculoasă privitorilor. În anul 1979 a fost desemnat cel mai frumos trandafir din lume și este considerat cel mai bun soi de trandafir găsit vreodată. O altă caracteristică care îl face atât de special pe Queen Elizabeth este faptul că ramurile și tulpinile sale sunt roșii. Acest trandafir celebru a fost crescut de Lammerts în 1953 pentru a marca încoronarea reginei Elisabeta.

BLACK BACCARA

O adevărată splendoare de trandafir este de o eleganță și de un rafinament greu de descris în cuvinte. Adus de pe planeta rozelor, probabil, unde trandafirii trăiesc în grădini uriașe cu porți de catifea și case din petale și unde singura lumină nu vine de la soare, vine de la stele. Creație a casei Meilland Richardier acest trandafir faimos este mai închis decât orice alt trandafir. Florile sale mari cu aproximativ 40-45 de petale de un roșu-vișiniu cu aspect catifelat, oferă iluzia unui trandafir negru în funcție de lumina care se revarsă asupra lui. Este viguros și are o rezistență excelentă la boli. Trandafirul black baccara nu este un trandafir foarte dur și necesită un climat umed și rece. Se dezvoltă cel mai bine în sol bine drenat, cu iluminare adecvată și prezență a aerului. De asemenea, Black Baccara este recomandat si pentru flori tăiate în vază și aranjamente florale. Floarea tăiată are o rezistență de aproximativ 5-7 zile. Asta dacă vrei să dăruiești cuiva drag, o bucățică ruptă dintr-o stea!

EDEN ROSE RED

Un trandafir cu flori gigantice cu 100 de petale descoperit de francezul Alan Mielland. Cu o înălțime de aproximativ 2 m, acest trandafir magnific înflorește perpetuu. Florile de culoare roz-roșu, cu tulpina de culoare verde mediu au un parfum ușor. Dacă vrei ca gradina ta să arate ca o gradină franțuzească, atunci ține minte că trandafirul Eric Tabarly sau Eden Rose Roșu are exact acel fermecător je ne sais quoi de care ai nevoie. În plus a fost remarcat și de juriile internaționale atunci când l-au premiat cu 2 medalii pentru calitățile sale desăvârșite.

ROSA DAMASCENA

Trandafirul de Damasc este un trandafir vechi de gradină, o încrucișare între un trandafir francez și un trandafir mosc. Originar din Siria, trandafirul de Damasc a fost introdus în Europa în secolul al XVI-lea. Acești trandafiri faimoși sunt cunoscuți pentru parfumul lor și sunt folosiți pentru a face uleiuri esențiale de trandafiri. Există multe soiuri de Rosa Damascena din care poți face dulceață și alte produse cu parfum de trandafir, însă dacă dorești să produci și ulei esențial de trandafiri atunci, obligatoriu, trebuie să cultivi Rosa Damascena Trigintipetala (Rosa Damascena P. Miller).

Florile acestui Trandafir de Damasc sunt foarte parfumate și se obține cu 30% mai mult ulei esențial decât din oricare alt trandafir din familia damascenelor. Pentru producerea uleiului esențial și a apei de trandafir, Rosa Damascena Trigintipetala se cultivă în Bulgaria (Kazanlak), Iran (Kashan) sau Turcia (Isparta). Uleiul volatil este folosit în industria parfumurilor, cosmetică sau în scop farmaceutic. Datorită florilor foarte parfumate, din petalele acestui trandafir se obține o dulceață deosebit de aromată și parfumată, sirop, flori uscate pentru ceai și alte produse cu parfum de roze care contribuie la sănătatea și starea noastră de bine. Foarte popular în România, acestui trandafir i se spune simplu ‘Rosa Damascena’ sau ‘Trandafirul de Damasc’.

SOLEIL VERTICAL

La prima vedere, Soleil Vertical, creație a lui Georges Delbard pare că este un trandafir rupt dintr-o rază de soare. Vorbim despre un cățărător aducător de liniște și lumina pe fațadă, zidul sau gardul pe care este lăsat să le mângâie din luna iunie și până în octombrie. Un trandafir strălucitor, cu flori mari de un colorit incredibil, cu o rezistență foarte bună la maladii și cu o vegetație ce poate atinge înălțimi de 2-3m. Pentru calitățile sale deosebite a fost medaliat de 5 ori la concursurile internaționale.

NAHEMA

Casa Delbard ne propune să plantăm parfum. Pe cât poate părea de neobișnuit, pe atât este de adevărat. Iubitorilor de roze din întreaga lume le este oferită ocazia să aibă pentru prima dată, în grădinile lor, un trandafir a cărui mireasmă te trimite cu gândul la marii producători de parfum. Denumit după parfumul lui Guerlain, Nahema este un trandafir încântător, cu flori duble, scăldate în nuanțe de roz, extrem de parfumate, care îți vor împrospăta și înfrumuseța gradina din luna mai și până la îngheț. Nahema are o vegetație foarte atrăgătoare ce poate atinge la maturitate înălțimi de 2.5 - 3.0m și este un trandafir spectaculos ce a primit nu mai puțin de 8 medalii la concursurile internaționale, inclusiv Premiile pentru Parfum de la Monza din 1997 și New Orleans din 2003.

PULLMAN ORIENT EXPRESS

Pullman Orient Express, un trandafir urcător excepțional, creație a Casei Meilland Richardier, cunoscut de către iubitorii de roze din întreaga lume drept un mare seducător. Vorbim despre un trandafir bicolor, pictat în galben cu marginea roz-bengal și un contrast al florilor în frunzișul verde închis, gata oricând să ademenească admiratorii dar, mai ales, admiratoarele sale cu parfumul sau fructat. Trandafirul urcător Pullman Orient Express este o plantă foarte sănătoasă, cu vegetația regulată ce atinge, la maturitate, înălțimi de 2.0 - 2.5m. Pentru calitățile sale deosebite a obținut recompensa cea mai prestigioasă acordată în SUA: AARS (All America Rose Selection). Floarea are un diametru de 14 cm cu aproximativ 50 de petale și o rezistență foarte bună în vază.

BELLE ROMANTICA

Trandafirii BELLE ROMANTICA sunt combinația perfectă între grație, frumusețea trandafirilor vechi, înflorirea abundentă și rezistența deosebită a trandafirilor moderni ce fac parte din marea familie Meilland. Acest trandafir superb are toate calitățile fermecătoare ale unui trandafir romantic, un colorit pastelat superb și până la 65 de petale mediu parfumate. Are o floare mare cu un diametru de până la 11 cm. La maturitate acest trandafir extrem de sănătos atinge înălțimi între 60 și 90 cm. Are o bună rezistență la boli și o înflorire excelentă pe toată perioada sezonului. Un trandafir magnific ce a fost premiat în repetate rânduri , câștigând în anul 2014 în Orleans Premiul pentru Parfum; Premiul pentru cel mai bun trandafir cu flori mari și Premiul pentru Parfum La Tacita.

JEAN COCTEAU

În gradina ca într-o poveste, acest trandafir delicat vă va fermeca cu multele sale talente. De la sfârșitul primăverii până la începutul iernii, trandafirul JEAN COCTEAU înflorește iar și iar în profuzie și în ritm continuu. Florile, grupate în buchete de 2 până la 7 flori, își deschid petalele de 25 până la 27, în corole fuzzy cu relief unic și deosebit. Această formă originală de trandafir este accentuată și mai mult de noua culoare numită „în două tonuri inversate”. De fapt, aversul (partea din față) a petalei, portocaliu intens ocru, cu o nuanță de roz, este mai deschis decât reversul. Trandafirul JEAN COCTEAU se dovedește a fi o forță a naturii! Cu o vegetație viguroasă și echilibrată, formează un tufiș elegant, care atinge aproximativ 80-90 cm înălțime. Frunzele sale frumoase de culoare verde strălucitor beneficiază de o rezistență excelentă la boli.

Prezentat la concursurile internaționale de trandafiri, trandafirul JEAN COCTEAU nu a trecut neobservat și a adunat o recoltă fină de premii și medalii. Certificat de merit Paris Bagatelle 2007. Medalie de Aur, Trandafirul anului și Trandafirul jurnaliștilor Monza (Italia) 2008, Premiul publicului Le Roeulx (Belgia) 2008. Grande Rose du Șiècle Lyon 2009. Best Floribunda Gold Standard (Kingdom) United) 2010 . Cel mai bun Floribunda Asheville / Biltmore (Carolina de Nord, SUA) 2014. Cel mai bun Floribunda și medalia de argint Adelaide (Australia) 2015. Medalia de aur Rose Hills (SUA) 2017. ARTE: American Rose Trials for Sustainability: Local Artist 2020. Varietate etichetată LABEL ROUGE. Datorită numeroaselor sale calități, trandafirul JEAN COCTEAU se adaptează la utilizări multiple în gradină. Individual, grupuri de 3 plante, paturi de flori, gard viu, într-un ghiveci mare pe terasa sau balcon, singur sau în combinație, excelează peste tot!

