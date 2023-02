Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision? Tânărul și-a compus singur piesa căștigătoare

Theodor Andrei are 19 ani, este student la Liceul Dinu Lipatti din București și a obținut peste 200 de premii la festivalurile naționale și internaționale de muzică. Cu toate că prima sa dragoste este muzica, printre pasiunile artistului se numără și actoria.

Theodor Andrei a ajuns până în semifinalele concursurilor Vocea României și XFactor, acolo unde s-a făcut remarcat pentru prestația sa scenică, dar și pentru vocea deosebită.

Telespectatorii l-au votat în număr mare pe Theodor Andrei, care cu 5.230 de voturi va merge mai departe în Liverpool, acolo unde se va desfășura concursul din acest an. El și-a compus singur melodia și recunoaște că, la început, a scris-o dintr-o joacă.

"A început ca o joacă – am început să fac instrumentalul piesei din plictiseală și apoi am început să tot adaug elemente și începea să îmi placă, iar după am început să scriu linii pentru refren. Am înregistrat refrenul în forma în care era atunci și am trimis proiectul prietenului meu, Luca De Mezzo, alături de care am scris cele 2 pre-chorus-uri și part C-ul piesei.

Am făcut toate astea 3 pe un apel video, iar apoi am scris singur prima strofă și am terminat în cursul unei săptămâni întregi instrumentalul piesei. Am trimis instrumentalul prietenilor mei Mikail Jahed și Luca Udateanu și am scris împreună cea de a 2-a strofă a piesei, în forma inițială – cea care este full în română – care se poate găsi pe albumul meu “FRAGIL” în duet cu Luca Udateanu”, a mai declarat el pentru dailymagazine.ro.