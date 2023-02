Sezonul 26 din South Park va fi difuzat în premieră la Comedy Central, de Valentine’s Day

De Ziua Îndrăgostiților, fanii South Park se pot bucura de cel mai nou sezon al îndrăgitului serial animat american.

Primul episod, intitulat „Cupid Ye”, va putea fi urmărit în exclusivitate la Comedy Central, pe 15 februarie , de la orele 00.30.

Debutul sezonului prezint ă o schemă pusă la cale de Eric Cartman după ce Stan Marsh ajunge să se simtă amenințat de prietenia care se dezvoltă între colegii de clasă Kyle Broflovski și Tolkien Black. Episodul este o parodie a opiniilor antisemite ale rapperului Kanye West și stereotipurile antisemite în general, inclusiv zvonurile conform cărora persoanele de religie iudaică sunt cele care controlează mass-media.

Serialul Comedy Central South Park a fost lansat pe 13 august 1997. Trey Parker și Matt Stone sunt co-creatorii show-ului. Serialul c âștigător al premiilor Emmy® și Peabody® îi are producători executivi pe Parker, Stone, Anne Garefino și Frank C. Agnone II.

Mai multe detalii puteți afla pe pagina de Facebook Comedy Central România .

Vizionare placuta