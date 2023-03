BelVita și divizia POP lansează Open4Moms, inițiativa care readuce mamelor distracția de noapte, dimineața la prima oră

Ești prea obosită seara ca să mai ieși în oraș cu fetele? Sau poate ți-a mai rămas puțină energie, dar copilul vrea să doarmă numai cu tine? Asta-i viața… de mamă! Însă există câteva ore pe zi, când ai timp doar pentru tine. De obicei, dimineața. Iar belVita, brand-ul alături de care fiecare zi începe cu bună-dispoziție, a creat o inițiativă prin care îți readuce distracția de noapte la prima oră a dimineții, atunci când te poți bucura și tu de ea.

Open4Moms este o inițiativă dedicată mamelor, cu scopul de a le binedispune dis-de-dimineață, oferindu-le acces exclusiv la evenimente specifice vieții de noapte (concerte, filme, piese de teatru etc), totul fiind posibil prin parteneriatele cu diverse locații, dispuse să își deschidă ușile (mult) mai devreme față de programul obișnuit.

„ Mamele merită să se distreze mai des! Aud în jurul meu o mulțime de femei care se plâng că nu au mai văzut un concert de ani de zile, că le este dor de popcorn la cinema, că vor să mai danseze într-un club. Dacă programul nu le permite să se bucure de toate astea, putem face noi ceva în acest sens! De aceea ne-am bucurat să pornim această inițiativă Open4Moms alături de belVita. Și invit ă m să ni se alăture cât mai multe cluburi/baruri/instituții culturale în această „cauză””, a declarat Teodora Ionică, Saatchi & Saatchi.

“ Cunosc provocările vieții de mamă foarte bine. Pentru că sunt mamă de doi băieți. Există eterna luptă seara între a te odihni și a ieși în oraș ca să poți spune că mai ai totuși viață socială, însă de obicei câștigă treaba cu odihna. Așa că gândul de a muta distracția de noapte dimineața pentru noi, mamele, a venit ca o soluție perfectă pentru o nevoie reală. De abia aștept să merg la concert în dimineața de 8 martie și sper ca această inițiativă să fie susținută de cât mai multe mame și locații ”, Cristiana Petre, Saatchi & Saatchi.

” Cu belVita ne dorim s ă aducem buna dispozi ţ ie î nc ă de diminea ţă , iar lansarea in ţ iativei Open4Moms are rolul de a consolida aceast ă misiune. Mamele reprezint ă o comunitate important ă a grupului de consumatori loiali brandului, astfel c ă lans ă m primul eveniment dedicat mamelor, chiar de ziua lor. Ș i pentru c ă ş tim c ă mamele sunt, î n general, prea obosite s ă petreac ă noaptea, dar au acel moment al lor de diminea ţă , dup ă ce au l ă sat copiii la ş coal ă , gradini ţă … am decis s ă invit ă m mamele s ă petreac ă chiar de la primele ore ale dimine ţ ii… Pentru c ă , nu-i a ş a? Ziua bun ă se cunoa ş te de diminea ţă !”, a declarat Ioana Pan ă , Mondelēz Romania.

Primul eveniment Open4Moms va avea loc pe data de 8 martie, la ora 8:30 diminea ța, în J’ai Bistrot, când trupa Moonlight Breakfast va susține un concert special pentru mame, chiar de ziua lor. Mai multe detalii despre eveniment: https://www.facebook.com/events/753543062957453/?ref=newsfeed.

