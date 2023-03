Dansul mirilor este unul dintre cele mai importante momente ale unei nunți, este practic povestea de dragoste pe versuri, în pași de dans, pe care mirii le-o prezintă invitaților sosiți să le celebreze uniunea.

Pentru dansul mirilor, orice pereche de proaspăt căsătoriți fac repetiții nenumărate și strâng emoții greu de explicat.

Prestige Orchestra, singurul concept de ONE BAND SHOW din România, are experiență nu numai în asigurarea programului artistic al unei nunți, dar asigură și consultanță mirilor în alegerea celor mai potrivite piese pe care pot dansa dansul mirilor, iar astăzi vor face un top 5 al celor mai potrivite piese pentru dansul mirilor în 2023.

Plus de asta, talentații de la Prestige Orchestra au lansat și piesa "Nu știu cu dragostea", un boost de energie și iubire a vremurilor actuale.

https://youtu.be/5-r5ai_XLsw

„Sigur că de fiecare dată când pornim o frumoasă călătorie la brațul mirilor, celor care vin către noi cu dorința de a le fi aproape în cel mai important moment vieții lor de îndrăgostiți, consultanța, intră în preț, dacă ar fi să glumim puțin. Ne face o deosebită plăcere să le dăruim din experiența noastră de peste 10 ani în acest domeniu artistic și atunci când ni se solicită, desigur că facem recomandări. Dacă ar fi să facem acum un top 5 al celor mai iubite piese pentru dansul mirilor, punem pe primul loc șlagărul „Mai frumoasă”, apoi ne oprim asupra hit-urilor internaționale „Shallow” și „Have you ever seen the rain”. Pe lângă aceste 3 cover-uri absolut senzaționale, de o muzicalitate și emoție aparte, recomandăm de asemenea două piese din repertoriul propriu, și anume „Amândoi”, un romantism absolut pe note muzicale, sau, pentru mirii ceva mai activi care-și doresc să încălzească din prima clipă atmosfera, recomandăm piesa „Soarele și luna”, o melodie antrenantă, de-o senzualitate aparte.”, explică Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii Prestige Orchestra.

Fondatorii proiectului Prestige Orchestra, Iuliana și Costin Ghinea, alături de o echipă de oameni foarte motivați s-au unit cu o viziune comună: „Producerea de divertisment muzical de înaltă calitate pentru a crea amintiri de neuitat”.

Conceptul ONE BAND SHOW, by Prestige Orchestra, propune un program full-night prin care participanții vor avea parte de muzică live de cea mai bună calitate și de un spectacol interactiv continuu. Show-urile marca Prestige Orchestra includ: recitalurile 100% live cu trupa, show-uri cu trupa de dansatori, DJ set cu cei doi soliști, DJ set cu percuție și trompetă, saxofon, grupul folcloric și dansatori profesioniști de muzică populară.

CAFE CONCERT - cafe concertul este potrivit pentru orice tip de eveniment, fie recepție, cocktail party sau primirea invitaților.

SAXOFON SHOW – Un sax moment se poate adapta în funcție de tematică evenimentului, astfel încât să creeze atmosfera potrivită. Un program de sax-café reprezintă acel moment inedit de la orice petrecere. E momentul care îi face pe invitați să zică WOW.

DJ SET CU SOLIȘTI ȘI SUFLĂTORI – Un set electrizant care te va face să dansezi toată noaptea. Cu două voci care au un stil fantastic în interpretare, un show de percuție și o partidă de suflători ce dau culoare ritmurilor care vor ține invitatii pe ringul de dans.

Prestige Orchestra oferă un mix de hit-uri de la soul, pop și RnB, pentru cele mai tari petreceri.

DJ SET PERCUSSION SHOW – Mashup -uri creative care combină hituri actuale din topuri pentru un party unde dansul și distracția sunt pe primul loc.

BALCANIK SHOW – am creat un un party-mix între muzica balcanik și pop pentru doritorii de ritmuri orientale, dar în același timp, cu un sunet modern și actual.

FOLCLOR AUTENTIC – Un spectacol plin de tradiție.

Cele mai bune voci și cele mai frumoasele costume populare românești vor uimi publicul prin muzică și dansuri din toate zonele țării.

„Cu creativitate, pasiune și implicare totală creăm și conturăm evenimentele în cele mai mici detalii pentru ca fiecare eveniment să fie UNIC. PRESTIGE ORCHESTRA este o povestea din care și tu faci parte. Explorăm mereu noi teritorii și suntem dedicați depășirii limitelor și granițele creativității. Dintotdeauna am fost conduși de o gândire pozitivă și entuziastă. Ne-am dezvoltat o cultură prin care putem face ca toate dorințele tale să devină realitate.”, conchid Iuliana și Costin Ghinea.