Cine este Raluca Gheorghe de la Chefi la cuțite? Frumoasa mămică ascunde o mare durere în suflet

Raluca Gheorghe este cunoscută în mediul online datorită vlogurilor pe care le postează pe pagina sa de Youtube. Raluca este o mămică dedicată, iar la doar 35 de ani se poate mândri cu o familie frumoasă și unită.

Raluca a fost prezentă în ediția de ieri seară a emisiunii Chefi la cuțite, acolo unde i-a încântat pe chefi cu preparatul său, macarons. Inițial, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au crezut că deserul este unul cumpărat, nicidecum unul gătit cu doar câteva ore înainte. Cei 3 chefi au fost pe deplin impresionați de gustul prăjiturilor și au lăudat-o pe Raluca pentru profesionalismul și atenția la detalii pe care le are.

„Povestea cu macarons a început acum 5 ani când eram însărcinată cu al treilea copil. Eram însărcinată, nu mâncasem macarons până atunci, iar în perioada sarcinii vedeam peste tot macarons. Am cumpărat, am gustat, mi-au plăcut și m-am ambiționat să fac și eu. Am locuit în Germania 10 ani, am fost mămică mai mult. Soțul era cel care lucra. Era șofer pe TIR. Pleca mult de acasă.", a povestit Raluca Gheorghe.