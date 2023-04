Alina Sorescu suferă pentru fetițele sale! Noi dezvăluriri ale artistei, în plin proces cu Alexandru Ciucu

Alina Sorescu nu se poate împăca cu gândul că cele două fetițe ale sale, Raisa și Carolina trebuie să petreacă câte o săptămână alternativ la ea și la tatăl lor. Vedeta a făcut apel la decizia instanței și speră ca judecătorul să ia decizia cea mai bună pentru binele micuțelor sale.

Alina Sorescu (36 ani) și Alexandru Ciucu (47 de ani) au divorțat după 12 ani de căsnicie, după ce în presă au apărut mai multe zvonuri cum că designerul ar avea o relație extraconjugală. Alexandru Ciucu nu s-a lăsat cu una cu două și a cerut în instanță ca fetițele să rămână să locuiască la el, pe perioada întregului proces, motivând faptul că în vila lui este mai mult spațiu decât în apartamentul cu 4 camere pe care îl deține Alina Sorescu.

Instanța a respins cererea lui Alexandru Ciucu, însă a admis ca fetițele să petreacă prima și a 3-a săptămână din lună la tatăl lor, schimbând programul pe care cele mici îl aveau. Alina Sorescu a fost devastată de această veste, însă a făcut apel și speră ca lucrurile se vor regla, pentru binele suprem al fetițelor.

Artista a mai spus că a făcut tot posibilul pentru ca lucrurile să nu ajungă aici. Ea nu a vorbit cu multă lume despre problemele pe care le are cu fostul ei soț și a păstrat discreția în legătură cu viața personală. În acest moment, Alina nu are o relație bună cu Alexandru Ciucu și spune că divorțul dintre ei nu s-a putut încheia în termeni amiabili.

„Lucrurile între noi, la momentul acesta, se întâmplă juridic. Între noi nu a fost o situație care să se poată încheia amiabil. De aceea am și ajuns în situația de a fi în instanță. Am tras cu dinții să nu ajungem aici. Au fost puțini oameni din jurul meu care au știut de situația noastră. Pentru că am tras cu dinți să nu ajungem aici. Și am încercat să discut cu cât mai puțină lume despre asta.”