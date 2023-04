Luna aprilie vine cu un single nonconformist: Golan de LVX

Cu muzica și versurile compuse de Cristian Balint și refrenul cântat de Grațiela Solomon, „Golan de LVX" te poartă așa cum te-a obișnuit LVX Machina, într-o altă lume, acolo unde satira și fabula nu au cum să lipsească, dar nici situațiile prezentate în maniera specifică lor.

Luna aprilie vine cu un single nonconformist, marca LVX Machina: „Golan de LVX". Cu muzica și versurile compuse de Cristian Balint și refrenul cântat de Grațiela Solomon, „Golan de LVX" te poartă așa cum te-a obișnuit LVX Machina, într-o altă lume, acolo unde satira și fabula nu au cum să lipsească, dar nici situațiile prezentate în maniera specifică lor.



Clipul a fost filmat la New York într-o casă ce aparținea unui colecționar de artă și îi are în rolurile principale pe Meeko Gattuso, cunoscut publicului din serialul de succes „Euphoria" și pe Martina Karra, fotomodel și actriță. Clipul a fost filmat de Béla Baptiste, regizor și DoP austriac care are are un singur tatuaj, făcut la 15 ani, iar coincidența face ca pe umărul stâng să scrie „LVX".



„Golan de LVX" este de patru săptămâni pe locul 1 în Top 40 Radio Guerrilla călcând pe urmele primului hit al trupei, „Hello Holla", piesă ce a ocupat tot locul 1 timp de opt săptămâni în topul realizat de Radio Guerrilla.