Nicoleta Luciu, fără strop de machiaj la 42 de ani: Ești superbă!

Nicoleta Luciu arată perfect la cei 42 de ani pe care îi are. Vedeta are mare grijă de aspectul ei, iar pentru asta, ea apelează la diverse proceduri de înfrumusețare. Eforturile brunetei dau roade, astfel că Nicoleta se mândrește pe social media cu un ten fără imperfecțiuni, dar și cu o siluetă de invidiat.

Recent, Nicoleta Luciu a postat un selfie din mașină, în care este înfățișată fără strop de machiaj pe față. Fanii au asaltat-o imediat cu aprecieri și felicitări pentru look-ul său fresh și au lăudat-o pentru felul în care se afișează, fără filtre și machiaj, în spațiul virtual.

Fanii vedetei sunt fascinați de frumusețea Nicoletei, și nu ezită să îi aprecieze fiecare fotografie postată pe Instagram. Într-un interviu recent, fosta actriță de telenovele a precizat care este ritualul său de frumusețe de la care nu se abate niciodată. Mai mult, Nicoleta este și foarte atentă la alimentele pe care le consumă, astfel că ea a renunțat la consumul de carne și de lactate.

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, iar la Sf. Gheorghe fac Scarlett-ul, un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro. Vreau să o egalez pe chinezoaica de 67 de ani, care arată de 30. Dacă ea poate, putem și noi, europenele. Acum să vedem cum vă fi peste încă zece ani. În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop. Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a spus vedeta pentru impact.ro.