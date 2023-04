Interviu Leony - artista din Germania de care sigur te vei îndrăgosti!

Leony, 25 de ani, este o cântăreață, compozitoare și muzician care a crescut în Cham, un oraș foarte mic din sudul Germaniei. Ea și-a descoperit destul de repede dragostea pentru muzică și a început să cânte mai mult sau mai puțin înainte de a putea chiar să vorbească, apoi a luat lecții de pian și chitară la o vârstă foarte fragedă. Lucrează în muzică din 2015, iar cariera ei a luat avânt când a început să compună pentru artiști din SUA, Marea Britanie, Australia, Suedia, Norvegia și Germania. În interviul de mai jos te invit să o cunoști și tu pe artista Leony!

Cum ai venit cu ideea pentru titlul albumului?

Titlul pentru Somewhere in between era deja acolo înainte să încep să scriu albumul. A fost o poveste pe care o aveam în minte, povestea despre viața mea. Îmi place titlul, spune multe despre mine și a fost foarte clar, foarte repede, că acesta va fi titlul albumului meu de debut.

Care este cea mai personală melodie de pe album pentru tine?

Cea mai personală melodie de pe album este Somewhere in between , la fel ca și titlul. Este și povestea vieții mele, unde, de când îmi amintesc, oamenii încercau mereu să mă bage în cutii. Când am fost în Bavaria, unde am crescut și am trăit până la 18 ani, am fost mereu prea mult pentru oamenii de acolo, aveam vise diferite, planuri diferite, îmi doream să trăiesc pe scenă, îmi doream să trăiesc în oraș. Oamenii nu păreau să înțeleagă niciodată asta cu adevărat. Când m-am mutat din Bavaria, ceilalți oameni erau de genul: ești prea mult Bavaria, prea drăguță, prea plictisitoare, nu ești ca un superstar. Toată lumea a încercat mereu să mă schimbe. Și pentru mine, melodia aceasta este foarte importantă pentru că parcă e bine, sunt bine cum sunt, sunt undeva între fetița din Bavaria și femeia care sunt acum, care este pe scenă, îmbrăcată în ținute fancy. Este bine să fii cine ești, oamenii ar trebui să înceteze să încerce să mă schimbe.

Ai scris melodiile pentru album, care a durat cel mai mult și care a fost cel mai rapid de scris?

Cântecul care a durat cel mai mult de scris de pe album a fost Shooting Stars , pentru că aveam deja o versiune brută pe computer de un an și ne-am întors mereu la ea pentru că ne-a plăcut, dar nu am știut niciodată ce să facem cu ea. Apoi, pentru că deja am spus atât de mult din povestea mea pe album și Shooting Star a fost ultima și m-am întrebat ce mai pot spune, ce mai trebuie să fie pe album, ceva ce nu a fost deja spus, așa că Shooting Stars a durat mai mult, dar îmi place cum a ieșit.

Cel mai rapid de scris a fost Say my Name , este intro-ul albumului și este, de asemenea, povestea mea, pentru că mulți oameni au spus „Cine este ea, n-am auzit niciodată de ea, n-am văzut-o niciodată” și la această melodie am încercat să spun ” Strigă numele meu, vreau să-mi spui numele”. Am vrut să spun povestea cum am crescut cu familia mea și fratele meu și ce am sacrificat pentru a fi acolo unde sunt acum, așa că toate versurile au fost făcute în 20 de minute și melodia a fost făcută în 10 minute, deci aceasta este cu siguranță cea mai rapidă melodie produsă de pe album.

Ai inclus o selecție de versiuni acustice ale melodiilor pe care le-ai scris (sau co-scris) în al doilea CV. Care a fost motivația din spatele acestei idei?

Pe album am vrut să spun oamenilor mai multe despre mine și cred că ceea ce mulți oameni nu știu despre mine este că sunt și compozitor. Scriu împreună cu o mulțime de artiști. Atunci când scrii o melodie pentru altcineva, dar nu o cânți chiar tu, este tot copilul tău. Așa că toate aceste cântece care nu sunt cântate de mine, încă se simt ca melodiile mele. Pe album îmi doream foarte mult să spun toată povestea a ceea ce sunt eu, cine sunt eu. Pentru mine, călătoria mea a început cu cântece acustice, balade pe care le cântam la pian, doar cu chitara. A fost ceva ce îmi doream foarte mult să scot în evidență- acea parte din mine- și pe album.

Ce melodie îți place cel mai mult să cânți live?

Cântecul pe care ador să îl cânt live este Remedy . În primul rând, pentru că iubesc melodia, îmi dă o stare foarte bună când sunt pe scenă și, de asemenea, cred că mulți oameni știu melodia, așa că este întotdeauna un moment special pentru mine când ei cântă împreună cu mine versurile. Trupa a făcut o versiune grozavă din ea și pur și simplu sună minunat live cu tot, așa că Remedy este unul dintre preferatele mele pentru a cânta live.

Ai ritualuri sau superstiții înainte de a urca pe scenă?

Nu prea am ritualuri sau superstiții când urc pe scenă. Sunt foarte încântat să fiu pe scenă, mai multă emoție pozitivă decât emoții în sensul rău. Pentru mine este important să îmbrățișez trupa, dansatorii mei și pe toți cei din jur, să le urez un spectacol grozav.

Când ți-ai dat seama că muzica/compunerea de cântece este ceva ce ți se potrivește?

Pentru mine nu a existat un moment în care să fi fost ca “Nu știu,cred că vreau să fac muzică’. A fost mereu acolo, simt că e în sânge și, din moment ce îmi amintesc cum cântam, mi-am dorit mereu să cânt, să fiu în fața camerei când părinții mei filmau. Am început să iau lecții de pian foarte devreme pentru că mama a văzut că sunt foarte interesată de muzică. În Germania avem chestia asta la școală în care le dai o carte colegilor tăi și scrii în ea cine ești, care sunt interesele tale, ce vrei să fii când vei fi mare și pentru mine a fost întotdeauna cântăreață, vreau să fiu pe scenă și a fost acolo de la bun început.

Cum ai început să lucrezi împreună cu Vitali, producătorul dvs.?

Eu și Vitali ne-am cunoscut acum 4 ani, în ianuarie. Ne cunoșteam de la alți oameni și locuim amândoi în Berlin, așa că noi cunoșteam pe toată lumea, dar nu ne-am întâlnit niciodată. Mi-a trimis un mesaj pe Instagram în care spunea „Hei, vrei să vii la studio și să lucrăm împreună?”. Asta s-a întâmplat acum patru ani și de atunci suntem practic de nedespărțit. Scriem fiecare melodie împreună, pentru mine, scriem pentru alți oameni, pentru Vice, care este proiectul lui, și suntem și prieteni foarte apropiați acum pentru că practic petrecem fiecare zi împreună. El este cea mai importantă persoană din viața mea când vine vorba de afaceri fiind și managerul meu, producătorul meu, co-scriitorul meu. A schimbat multe lucruri în viața mea.

Locuiești în Berlin acum, este o atmosferă specială pentru tine?

Iubesc Berlinul, dar nu m-am mutat aici pentru că voiam să locuiesc în Berlin. A fost mai mult pentru că Vitali a locuit aici și toată echipa din jurul nostru este aici, dar și pentru că se întâmplă atât de multe în industria muzicală în Berlin. Cred că atunci când vrei să faci muzică în Germania, ar trebui să te muți la Berlin. Dar am început să iubesc locul ăsta, cu cât petrec mai mult timp aici. Oamenii sunt foarte deschiși la minte, nimic nu este imposibil aici și asta îmi place foarte mult.

Care sunt planurile tale pentru 2023?

Speranța mea este că 2023 va fi chiar mai bun decât 2022, se vor întâmpla o mulțime de lucruri uimitoare: vine albumul meu de debut, voi merge în primul meu turneu, sper să cânt la festivalurile din vară. Poate voi reuși să colaborez cu mulți artiști minunați și sunt foarte încântată de ceea ce va aduce 2023 pentru mine.

Ai făcut deja destul de multe melodii cu alți artiști - dacă ai putea alege un artist cu care să colaborezi, cine ar fi acesta?

Artistul meu preferat cu care să colaborez ar fi Coldplay, spun asta în fiecare interviu și cu fiecare șansă pe care o am, ei sunt trupa mea preferată din toate timpurile, le iubesc piesele, le iubesc compozițiile, îi iubesc pe băieții din trupă atât de mult încât dacă voi primi vreodată un featuring cu Coldplay, simt că mi-am îndeplinit toate dorințele.