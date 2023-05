Ed Sheeran, mărturisiri emoționante despre diagnosticul crunt al soției sale

Ed Sheeran a trecut printr-o perioadă dificilă, mai ales după ce soția sa a aflat că are cancer, în timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor.

Ed Sheeran a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în ultimul an. De departe cea mai grea situație a fost momentul în care a aflat că soția lui, Cherry, este bolnavă de cancer, vestea venind în timp ce era însărcinată ce cel de-al doilea copil al cuplului.

Artistul s-a ținut departe de rețelele sociale și s-a concertat pe familia sa, fără să divulge momentele grele prin care trece. Acum, însă, el a vorbit deschis despre diagnosticul de cancer pe care l-a primit soția sa, într-un serial documentar de patru episoade, de pe Disney+, numit "Ed Sheeran: The Sum of It All".

Soția lui Ed Sheeran, diagnosticată cu cancer

Cherry, soția artistului a fost diagnosticată cu cancer la începutul acestui an, în timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil al cuplului. Ea a fost nevoită să aștepte să nască pentru a putea începe chimioterapia.

„Am fost diagnosticata cu cancer la inceputul anului, ceea ce a fost un mare necaz. M-a facut sa reflectez la mortalitatea noastra. N-as accepta niciodata sa fac asa ceva, dar m-a facut sa ma gandesc ‘Oh, daca mor, ce perceptie vor avea oamenii despre mine? Ce las in urma?'”, a spus Cherry intr-un scurt fragment din primul episod, lansat in avanpremiera.

Pentru a putea face față tuturor situațiilor grele care au venit către el, Ed Sheeran a compus o mulțime de melodii noi, pentru a se elibera de durere. În episodul de pe Disney+, artistul i-a mulțumit soției sale pentru faptul că i-a schimbat viața.

„Este cel mai uimitor lucru din viata mea despre care nimeni nu stie. Totul din viata mea a mers mai bine de cand sunt cu ea.”, a menționat artistul.

Vizionare placuta