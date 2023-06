Andrei Aradits, emoții mari pentru examenul de bacalaureat al fiului său! Actorul îl crește singur pe Eric, după divorț

Andrei Aradits își crește singur fiul, după divorțul de Andreea. Fosta parteneră de viață a actorului s-a mutat în India, acolo unde practică yoga. În tot acest timp, fiul celor doi, Eric, se pregătește pentru examenul maturității.

Andrei Aradits este alături de fiul său, Eric, care, în câteva zile, va participa la examenul maturității. Fiul actorului se pregătește pentru examenul de Bacalaureat.

Andrei Aradits are multe emoții pentru Eric, însă îl susține necondiționat. Recent, actorul a postat o fotografie alături de fiul său, din ziua absolvirii liceului.

„Fii-miu trebuie să dea Bac-ul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei că fii-miu dă Bac-ul și na. Din păcate, eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el”, a mărturisit actorul, pentru ego.ro.

Cu toate că urmează un examen care îi va afecta viitorul, Andrei Aradits nu a pus niciodată presiune pe fiul său. El știe că Eric este un băiat descurcăreț, încrezător în forțele proprii.

„Independent este, sigur pe el da, caracter puternic da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na”, a declarat actorul, pentru sursa citată mai sus.

La cei 18 ani ai săi, Eric își dorește să meargă de unul singur la liceu, în ziua examenului, însă tatăl său va fi cu siguranță în apropiere să îl încurajeze.

„Probabil că nu o să stau chiar la poartă, dar probabil într-o parcare ascuns, după un stâlp, o să stau. Mă supraestimezi. Crede-mă”, a mai declarat Andrei Aradits.

Fiul lui Andrei Aradits își dorește să fie actor

Eric își dorește să pășească pe urmele tatălui său și să îmbrățișeze actoria. Andrei Aradits își încurajează fiul să studieze în străinătate și s-a gândit că o variantă bună ar fi Irlanda.

"Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate… Am încercat să îl îndrum cumva către o facultate de afară. Problema este că toate facultățile de profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo, ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute”, a mai zis actorul.

Andrei Aradits a divorțat de mama fiului său

Andrei Aradits și fosta lui soție, Andreea, au divorțat, după ce aceasta a plecat în India, să practice yoga. El a recunoscut că această situație nu i-a picat bine fiului lor, însă speră ca lucrurile să se termine civilizat.

"Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bac-ul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da. (…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”. Citește și: Ruby și Andrei Ștefănescu, relație de dragoste secretă? Ce declară artista despre legătura cu prezentatorul tv

