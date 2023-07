Iulia Dumitrache este genul de artist, dar și de om care are o practică în a le mulțumi celor care i-au fost alături de-a lungul timpului. Cu o carieră de peste 15 ani în muzica românească, cu recunoaștere profesională marcată de nu mai puțin de 40 de premii, despre Iulia Dumitrache oricine poate spune că nu a uitat de unde a plecat.

Fix în acest context vine subiectul nostru de astăzi care aduce discuția despre două dintre cele mai importante persoane din viața ei profesională, două persoane cărora le mulțumește și le va mulțumi în permanență pentru evoluția ei profesională.



Prima este Gina Pistol, soția lui Smiley, despre care artista spune că a ajuta-o în cele mai grele momente din viața ei.



„Gina m-a susținut și mi-a fost alături în niște momente destul de grele din viața mea, și îi sunt recunoscătoare că atunci când am avut nevoie de ajutor mi-a fost alături. Este reciporc pentru că și eu la rândul meu dacă are nevoie de ceva sunt alături de ea să o ajut cum pot. O admir foarte mult și mă bucur din suflet pentru absolut orice realizare a ei.”, declară Iulia Dumitrache.



Superba jumătate a lui Smiley nu este singura căreia Iulia Dumitrache îi mulțumește pentru succesul ei. Loredana Groza, de asemenea, a avut un cuvânt greu de spus la începutul drumului ei în această zona a notorietății artistice.



„Participarea mea la Vocea României, tot ce am învăţat alături de Loredana, a fost un punct de plecare pentru cariera mea. Pentru acest lucru îi mulțumesc nespus și incomensurabil.”, a mai spus Iulia Dumitrache.



Artista are, în această vară, o propunere muzicală de-a dreptul surprinzătoare, o piesă de vară cântată alături de Vali Vejelie, o incursiune în vibe-ul specific sezonului cald, o asumare a bucuriei și poftei de viață. Cei doi artiști reușesc să-și coordoneze perfect timbrurile vocale, iar rezultatul final transmite fix ceea ce și-au dorit producătorii Any1CanMake-it, Ovidiu și Andy.



VIDEO: Vali Vijelie ✗ Iulia Dumitrache - A venit caldura afara | Official Video



„Piesa „A venit căldura afară” este cântată în colaborare cu unul dintre artiștii mei preferați pe care eu îi admir și îi ascult de multă vreme. M-am bucurat enorm când am aflat ca Vali este de acord să cântăm aceasta piesă împreună, care cred eu că ni se potrivește atât ca și linie melodică cât și din punctul de vedere al textului. Este o piesă de vară, făcută special pentru toți cei care vor să se distreze vara aceasta. Sperăm din suflet să ajungă să fie ascultată de cât mai multe persoane și să vă placă la fel de mult ca și nouă.”, a declarat Iulia Dumitrache.



Pentru super melodia cu vibe de sezon cald, artiștii au filmat și un videoclip de imagine, un video axat mai puțin pe o poveste narativă, care, pe de altă parte, invită privitorii să se lase purtați de distracția și voia bună transmise de această piesă. Clipul a fost filmat la Royal Palace Ballroom, de echipa Eva Creative Production.



„Lasă-te însoțit, în această vară, de această piesă manifest al distracției și stării de voie bună! Pe ritmurile ei ia cele mai îndrăznețe, dar sigure decizii din viața ta. Nu te teme să experimentezi și să-ți spun că vara nu se doarme, doar se stă în stare... în stare de visare și voie bună.”, conchide Iulia Dumitrache.

Vizionare placuta