Cea mai sensibilă piesă marca rareș? - Nu ne-a iubit nimeni așa

Piesa a fost compusă de rareș, Florian Rus și Alex Cotoi, care s-a ocupat și de partea de producție. ,,Am scris piesa asta, alături de Florian Rus și Alex Cotoi, într-un moment de reflecție din viața mea, în care m-am uitat în jurul meu și am simțit recunoștință. <<Nu ne-a iubit nimeni așa>> e pentru toate inimile care iubesc la fel de loial. Mi-era dor de o piesă așa și sper că și vouă." ne spune rareș. Originar din Cluj, rareș are o poveste atipică pentru un artist. Un student de 10 la Drept, a renunțat la facultate pentru a intra în competiția One True Singer, pe care a și câștigat-o. Single-ul lui rareș, ,,Nașpa", alături de Arkanian, s-a dovedit a fi un real succes, dominând, peste vară, cele mai mari festivaluri din țară, Untold, Neversea și Summerwell, iar rareș nu s-a oprit aici. Piesa sa, ,,Buchet de trandafiri", în colaborare cu Olivia Addams, a pus stăpânire săptămâni la rând pe primele poziții ale topurilor de radio, atingând locul #2 în Media Forest. Toate aceste reușite i-au adus lui rareș titlul de Best New Artist, câștigat la The Artist Awards. În plus, acesta a avut un succes extraordinar pentru rolul principal din pelicula ,,Romina VTM" și colaborările muzicale realizate pentru soundtrack-ul acestuia, cu Bogdan DLP și Nicole Cherry. Mai mult decât atât, colaborarea sa cu Theo Rose și DOMINO, pentru piesa ,,Sâmbătă seară" a fost un real succes, atingând locul #1 în topul căutărilor Shazam și stând, pentru 13 săptămâni, în Top 10 Media Forest, cu peak position #2. rareș reușește să aducă acel flavour special pe orice piesă pe care își aduce aportul, iar recent a colaborat cu JUNO pentru piesa ,,,Foc", cu Olivia Addams pentru "Of Corso", cu Ștefan Costea pentru ,,123 (Ultimul dans") și cu Eva Timush pentru ,,Te-am sunat".