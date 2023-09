Alin Oprea și Medana s-au căsătorit religios și au organizat o nuntă extravagantă în Otopeni

După o poveste de dragoste tumultoasă și un divorț cu scandal, Alin Oprea și-a unit din nou destinul cu aleasa sa, Medana, printr-o căsătorie religioasă desfășurată vineri, 15 septembrie. Cu o nuntă extravagantă la un local din Otopeni, evenimentul a fost unul de neuitat, marcat de lux și eleganță.

Nunta, care a avut loc la Ambasad'Or Events, unul dintre cele mai exclusiviste localuri din periferia Capitalei, a fost spectaculoasă în fiecare detaliu. Cu peste 20 de artiști de renume prezenți, petrecerea a fost o adevărată explozie de muzică și bucurie. Printre artiștii invitați s-au numărat Corina Chiriac, Mirabela Dauer, Alina Sorescu, Anca Țurcașiu, Maria Dragomiroiu și mulți alții.

Un moment deosebit a fost prezentarea tortului, care a fost decorat cu artificii și ghirlande de beculețe. Cu o înălțime impresionantă de peste 2 metri, mirele a trebuit să urce pe un scaun pentru a-l tăia.

Mireasa, Medana, a impresionat cu mai multe ținute semnate Sonia Trifan, iar Alin Oprea nu a putut să nu împărtășească pe rețelele sociale cât de mândru este de alegerea sa.

Cu oaspeți celebri și multă atenție la detalii, această nuntă a fost cu siguranță un eveniment de basm. Alin Oprea a dezvăluit anterior că și-a dorit ca nunta lor să fie una cu adevărat specială și a ales o locație exclusivistă pentru acest moment de neuitat. De asemenea, meniul a fost unul de excepție, iar cei peste 500 de invitați au avut parte de o seară cu adevărat regală.

Nunta a fost oficiată în fața a peste 10 perechi de nași, nume sonore din showbiz și din alte domenii, care au fost alături de cei doi miri în această zi specială. Monica, fostă membră a trupei Angels, a fost prezentatoarea serii, asistată de celebrul Axinte, cunoscut pentru glumele sale amuzante.

Pe parcursul serii, invitații au fost încântați de numeroși artiști care au urcat pe scenă pentru a cânta. Printre aceștia se numără Mirela și Elvis Năsturică, Mindora, DanAiela Gyorfi, Julia Chelaru, tenorii Alin Stoica, Adrian Mărcan și Mihai Napu, Mioara Velicu, Angela Rusu, Doinița și Ionuț Dolănescu, și mulți alții.

Într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de nuntă, Alin Oprea a dezvăluit că această căsătorie este un vis împlinit pentru el și că a simțit că Medana este femeia alături de care își dorește să rămână până la finalul vieții sale.

„A fost real, asumat și fără grabă. Am simțit că e ceea ce îmi doresc cu adevărat. Am simțit că Medana este sufletul meu pereche. Această căsnicie mi-a adus liniștea și fericirea mult visate. Căsătoria cu Medana este un vis împlinit.

Dacă prima dată am avut nevoie de curaj acum, a doua oară, am avut nevoie de iubire. Este într-adevăr un pas foarte important în viața unui om. Am simțit că Medana este femeia alături de care îmi doresc să rămân până la finalul vieții mele”, dezvăluia Alin Oprea în urmă cu o lună pentru click.ro.