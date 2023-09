Cine este Simona Gavril, concurenta nevăzătoare care a impresionat juriul de la Chefi la cuțite?

În lumea show-urilor de televiziune, adesea întâlnim povești de viață impresionante care ne amintesc că pasiunea și determinarea pot depăși orice obstacol. Așa este și cazul concurentei de la Chefi la cuțite, Simona Gavril, care a uimit jurații și telespectatorii cu povestea ei emoționantă și talentul culinar remarcabil.

Deși se confruntă cu o deficiență de vedere, Simona nu s-a lăsat descurajată și și-a urmat visul de a participa la această competiție culinară. Mai mult decât atât, motivul pentru care a ales să se alăture show-ului nu a fost doar pentru a-i impresiona pe jurați, ci și pentru a transmite un mesaj important părinților care au copii nevăzători.

„Mă numesc Simona. M-am născut cu deficiențe de vedere. La 6 luni m-au dus la medic, el a dat diagnosticul de atropie optică și am continuat să conviețuim, să trăim. Toată familia mea a fost alături de mine. Deși în spate am o familie simplă, cu oameni cu studii medii, s-au străduit să mă dezvolte ca pe un om normal. M-am jucat, am alergat, m-am urcat în copaci, am cules via cu bunicul, am tăiat lemne și am făcut vinul cu bunicul. Ce dor îmi e, mă arde sufletul să mă urc într-un copac. Tot timpul era cineva în spatele meu. Dacă ai mei ar fi putut să-mi pună aripi să zbor, sunt sigură că mi-ar fi pus. Dar nu se întâmplă peste tot așa. Sunt mulți copii cu dizabilități și nu sunt învățați să facă nimic. Grea expresie: nu sunt învățați să facă nimic.

Am terminat filologia la Cluj, la liceul pentru deficiențe, am făcut școala postliceală la Vatra Luminoasă, am devenit maseuză. Am practicat 20 de ani meseria asta. Sunt căsătorită a doua oară. Vali este iubirea vieții mele, iubește chimia și istoria, așa m-a cucerit. Eu iubesc poveștile, nu pot să dorm fără povești. De 14 ani suntem împreună, m-a ajutat să evoluez. Am absolvit o facultate, am făcut jurnalismul, am fost în turneu cu trupa de teatru, a fost alături de mine”, a povestit concurenta, la Antena 1.