Ritmuri hipnotice în Bass Bass - SICKOTOY

"Bass Bass", cea mai nouă piesă semnată SICKOTOY, îmbină armonios influențe arabe cu elemente muzicale moderne. De îndată ce muzica începe, ești transportat într-o lume mistică în care clasicul și contemporanul se întâlnesc în armonie. Percuțiile ritmice și hipnotice evocă imagini ale nisipurilor mișcătoare și ale umbrelor care dansează, tu trebuie doar să te alături petrecerii.

Piesa a fost compusă de Ferdi Redzep și SICKOTOY, împreună cu Rean Nezirovic și Edin Guantiero. Producția a fost realizată de SICKOTOY și Muhamed Shainovski.

,,Vara s-a încheiat, dar distracția abia începe și vreau să fiu cel care dă play petrecerilor în această toamnă. <<Bass Bass>> este o experiență muzicală și sunt bucuros că am lucrat cu oameni atât de talentați și inspiraționali pentru ea. Have fun with it!" spune SICKOTOY.

SICKOTOY este unul dintre cei mai de succes DJ și producători din Europa de Est din ultimii ani și posesorul unui Latin Grammy, pentru cel mai bun album Latin, Rock și Urban Alternative, obținut în urma colaborării sale cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru "Baddest Girl in Town". SICKOTOY a avut, de asemenea, multiple colaborări de succes, cu milioane de stream-uri, cu nume precum INNA, Ilkay Sencan, Minelli și Elvana Gjata, iar cântecele sale au cucerit topurile radio din Europa Centrală și de Est. Conceptul creativ al lui SICKOTOY include producții cu artiști precum INNA, Alok, Tove Lo, Ilkay Sencan, Arash și mulți alții. Recent, el a experimentat și poziția de jurat în cadrul competiției "One True Singer" produsă de Global Records și HBO MAX.