Amintiri din Ultima Vară - Alex Matthew x Silvia

Versurile piesei, în combinație cu aranjamentul muzical, te transportă într-o călătorie plină de amintiri și sentimente. Piesa capturează adesea nostalgia pentru momentele frumoase și pentru vară, oferind ascultătorilor ocazia de a reflecta asupra experiențelor lor trecute, dar și de a visa la aventurile viitoare. Piesa a fost scrisă de Silvia, Alex Matthew și Alex Parker. Pentru producție, Marian Perdeleanu a colaborat cu Alex Parker. Pe partea de video, creditele merg către Oana Vigu, regizor și coregraf, și Mihai Pîrlitu, DOP. ,,Întâmplarea a făcut ca amândoi să trecem prin niște despărțiri care ne-au maturizat și ne-au făcut să realizăm că trebuie să facem diferența dintre persoană și experiență. Astfel, ne-am pus sentimentele nostalgice în versuri și am încercat să redăm trăirile noastre pasionale, dar toxice în același timp. Noi ne-am cunoscut într-o sesiune la studio și datorită muzicii am legat o prietenie foarte strânsă și am decis să scriem și o piesă împreună. După un an de la înregistrarea piesei, am hotărât să facem auzită creația noastră, să filmăm un clip, sperând că o să ajungă la cât mai mulți oameni. Cu ajutorul prietenilor noștri foarte talentați și pasionați, am reușit să dăm viață acestui proiect și pe partea video. Nu ne așteptam să ajungă viral și să colaborăm cu cei mai buni din industrie. Suntem foarte recunoscători pentru tot ce ni se întâmplă de o lună încoace, ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și sperăm să urmeze cât mai multe proiecte.'' ne spun Alex Matthew și Silvia.