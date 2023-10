Adrian Hădean aduce Kitchen Battle, în premieră, în România Miza duelului între chefi

Kitchen Battle, unul dintre cele mai populare evenimente culinare din Europa, vine, în această toamnă, la București. Unii dintre cei mai titrați bucătari din țară se vor înfrunta, în fața publicului, pentru a strânge fondurile necesare celor 100.000 de mese calde, care vor fi oferite persoanelor aflate la nevoie, dar și pentru a atrage atenția asupra nevoii de reducere a risipei alimentare.

Evenimentul, inițiat de Cuisine sans Frontières în Elveția, unde se desfășoară cu succes de 14 ani, este organizat, în premieră, în România de Black Sea FooDignity Association, organizația caritabilă înființată de chef Adrian Hădean. Timp de trei seri, în zilele de 4, 5 și 6 noiembrie, invitații vor avea ocazia să asiste la duelurile culinare ale echipelor de chefi și să deguste creațiile, totul într-o atmosferă exclusivistă, de înaltă ținută. Bistro de l’Arte, NOUA Bucătărie românească, La Hambar, Zori, Soro Lume și Kaiamo sunt cele șase restaurante care vor intra în competiție în prima ediție românească Kitchen Battle. Astfel, invitații vor avea oportunitatea de a savura farfurii semnate de head chefii Oana Coantă, Alex Petricean, Alexandru Dumitru, Marian Zancianu, Mihai Iosif Toader și Radu Ionescu. Având în vedere participarea unora dintre cei mai prestigioși reprezentanți ai scenei culinare, locul de desfășurare ales a fost Hala Laminor, care reunește, în aceeași perioadă, profesioniști din domeniul ospitalității, din întreaga regiune, în cadrul târgului FoodService & Hospitality Expo.

Deși se poziționează, fără îndoială, ca un eveniment culinar de elită, Kitchen Battle este, în primul rând, un demers caritabil, menit să ofere un ajutor direct celor aflați în nevoie și să contribuie la schimbarea modului în care societatea modernă se raportează la gestionarea resurselor de hrană. Astfel, organizatorii urmăresc să facă un apel la responsabilitate și la conștientizarea impactului negativ al risipei asupra celor mai vulnerabili membri ai societății.

Cunosc și admir, de mult, pasiunea și dedicarea lui Adi Hădean pentru binele comun, fie că e vorba despre gustul de excepție pe care ni-l dăruiește în farfurie sau despre implicarea în viața comunității. Kitchen Battle este principalul eveniment care ne ajută să strângem fonduri pentru cauzele Cuisine sans Frontières. De aceea, am hotărât că aducerea acestui format în România este cel mai bun mod în care ne putem arăta susținerea față de inițiativele promovate, aici, de Adi.”, a declarat Martin Roth, președinte Cuisine sans Frontières.

Cauza socială aleasă pentru prima ediție românească Kitchen Battle nu este una întâmplătoare. Adrian Hădean, inițiatorul evenimentului, și-a construit reputația nu doar ca bucătar și personalitate publică, ci și prin implicarea constantă în activități caritabile. Peste 900.000 de mese calde au fost donate, în ultimii 3 ani, ca urmare a inițiativelor sale, astfel că, prin fondurile adunate în urma evenimentului din noiembrie, numărul va depăși un milion.

„Vrem să aducem bucurie prin gust și să folosim arta culinară pentru a face o diferență, cât de mică, în viața câtorva oameni și, sperăm noi, în societate, în ansamblu. Este o inițiativă care consumă resurse enorme, de timp, bani și energie, dar avem încredere că toți cei care vor alege să ne fie alături, în cele trei seri, vor duce mai departe mesajul nostru pentru o lume mai chibzuită și mai sensibilă la nevoile celor din jur.”, a spus Adrian Hădean, organizatorul Kitchen Battle în România.

Deși evenimentul se adresează publicului larg, numărul persoanelor care vor ocupa un loc la masa pregătită de cei mai buni chefi din București este limitat. Doar 150 de locuri vor fi puse în vânzare, pentru fiecare dintre cele trei seri. Cei care vor să participe la regalul culinar și în același timp să contribuie la strângerea de fonduri pentru o cauză nobilă, pot achiziționa bilete, începând cu data de 4 octombrie, pe site-ul evenimentului www.socialfood.ro/kitchen-battle.

Despre Black Sea FoodDignity

Black Sea FooDignity este o organizație umanitară fondată de Adrian Hădean în 2015, inițial sub denumirea "Asociația Adi Hădean”. Organizația desfășoară proiecte și programe pentru persoanele lipsite de resurse financiare și de perspective sociale, care se confruntă cu grave dificultăți în a-și asigura alimentația elementară și care nu beneficiază de siguranța mesei calde. Printre cele mai importante campanii desfășurate până în prezent se numără Solidar Social și Love all, feed all, prin intermediul cărora au fost asigurate peste 900.000 de mese calde pentru persoane din categorii defavorizate.

Vizionare placuta