ADI te duce la Vegas (OST Miami Bici 2)

Piesa a fost scrisă de Bianca Dragomir, Adi Istrate, Costel Domințeanu (DOMINO) și Emanuel Masson. Producția a fost realizată, de asemenea, de DOMINO și Emanuel Masson. ,,O parte din versurile piesei <<Vegas>> au venit după ce am văzut trailer-ul genial de la Miami Bici 2. E prima mea piesă pentru un film și sunt mega fericit că a prins la echipa din spatele unei producții atât de mari. Am co-scris-o cu Bianca Dragomir, Costel Domințeanu și Emanuel Masson și piesa a ieșit exact cum ne-am dorit, energică, rockish, în ton cu vibe-ul din film. E incredibil că primul meu soundtrack e la Miami Bici 2, un film care a spart toate barierele! 🚀" ne spune ADI. "Miami Bici 2" este disponibil în cinematografe din 24 noiembrie și este cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, filmat în Los Angeles, Hollywood și Las Vegas, cu participarea unora dintre cei mai mari actori de la Hollywood. "Miami Bici 1" este unul dintre cele mai de succes filme românești care a fost difuzat în cinematografe doar trei săptămâni din cauza pandemiei. De aceea, în premieră în România, cu trei săptămâni înainte de lansarea oficială "Miami Bici 2", partea întâi va fi difuzată în cinematografe. Cele două filme sunt regizate de Jesus del Cerro, cu Matei Dima și Codin Maticiuc în rolurile principale. La doar 22 de ani, ADI este un talentat artist și un songwriter de excepție, fost student al Irish Institute of Modern Music din Londra, secția de compoziție și voce. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o la vârste fragede, învățând să cânte la tobe, pentru ca mai apoi să se ducă și spre chitară, chitară bas, pian și marimba. Fost membru în trupa Maxim, care a făcut ravagii în rândul adolescenților, ADI și-a început cariera solo recent, odată cu participarea în cadrul primului sezon al talent show-ului One True Singer. Cu un background artistic ce cuprinde peste 450 de concerte în toată țara, printre care și concerte pe scene mari alături de James Arthur și Willy William, ADI e pregătit să demonstreze că are toate calitățile necesare unui artist de succes. Primul său album, "11", lansat alături de Erika Isac, s-a bucurat de o apreciere mare în rândul tinerilor, bucurându-se de sute de folosiri ale sound-urilor pe platforma TikTok. Cea mai de succes piesă a sa, ,,Totul meu" în colaborare cu Holy Molly, este de 9 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #1 și are peste 400K de videoclipuri realizate pe sound-ul din platforma TikTok.