rareș și DOC s-au săturat de numărat - Să curgă banii

O etalare a succesului, o explozie de energie și stil. rareș și DOC își unesc forțele și lansează piesa aia pe care s-o pui când ai nevoie de extra boost-ul de încredere. ,,Să curgă banii" nu este doar o piesă, este o declarație de determinare și ambiție, care îți capturează spiritul și te provoacă să-ți urmezi visul.

Versurile piesei ,,Să curgă banii" au fost scrise de rareș și DOC, iar pentru muzică și producție, artiștii au colaborat cu DOMINO.

,,< >, să curgă muzica. O mare plăcere să mă regăsesc cu DOC în studio și o și mai mare plăcere să lansăm piesa asta împreună. Cu doza aceea de aroganță și ironie, cred că vi se va părea cel puțin interesantă piesa." ne spune rareș.

Originar din Cluj, rareș are o poveste atipică pentru un artist. Un student de 10 la Drept, a renunțat la facultate pentru a intra în competiția One True Singer, pe care a și câștigat-o. Single-ul lui rareș, ,,Nașpa", alături de Arkanian, s-a dovedit a fi un real succes, dominând, peste vară, cele mai mari festivaluri din țară, Untold, Neversea și Summerwell, iar rareș nu s-a oprit aici. Piesa sa, ,,Buchet de trandafiri", în colaborare cu Olivia Addams, a pus stăpânire săptămâni la rând pe primele poziții ale topurilor de radio, atingând locul #2 în Media Forest. Toate aceste reușite i-au adus lui rareș titlul de Best New Artist, câștigat la The Artist Awards. În plus, acesta a avut un succes extraordinar pentru rolul principal din pelicula ,,Romina VTM" și colaborările muzicale realizate pentru soundtrack-ul acestuia, cu Bogdan DLP și Nicole Cherry. Mai mult decât atât, colaborarea sa cu Theo Rose și DOMINO, pentru piesa ,,Sâmbătă seară" a fost un real succes, atingând locul #1 în topul căutărilor Shazam și stând, pentru 13 săptămâni, în Top 10 Media Forest, cu peak position #2. rareș reușește să aducă acel flavour special pe orice piesă pe care își aduce aportul, iar recent a colaborat cu JUNO pentru piesa ,,,Foc", cu Olivia Addams pentru "Of Corso", cu Ștefan Costea pentru ,,123 (Ultimul dans") și cu Eva Timush pentru ,,Te-am sunat". Ultimul său single, ,,Nu ne-a iubit nimeni așa", este poate cea mai sensibilă piesă lansată în 2023. Mai mult decât atât, artistul a contribuit, alături de Gheboasă, la soundtrack-ul oficial al filmului Miami Bici 2, cu piesa ,,100 metri carduri".

Activ din 1997, DOC este unul dintre cei mai apreciați artiști din scena muzicală hip-hop. El a jucat un rol esențial ca membru fondator al primei case de discuri independente de hip-hop din România, Facem Records. În anul 1999, a fost co-fondator al trupei CTC, alături de Deliric, Vlad Dobrescu și DJ Paul. În 2015, DJ Nasa s-a alăturat trupei. În palmaresul lor se regăsește un EP lansat în 2002, precum și albumul "Dificultăți Tehnice" din 2005. În paralel, DOC și-a continuat cariera solo, punctând cu albume notabile precum "Scăpat De Sub Control" (2010), "Lucrare De Control" (2011), "DOC & Motzu In HD" (2015) și "Eu" (2018). În 2017, a fost implicat în proiectul RWMNCS, o colaborare cu Dorian, care a rezultat într-un album exclusiv în limba engleză. Pe lângă creațiile proprii, DOC a contribuit la materialele colegilor săi de trupă și a colaborat cu numeroși alți artiști din România și din afara țării.