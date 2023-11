Alina Laufer, mărturisiri despre divorțul de Jorge: Am încercat să-i ofer Karinei o viață în care...

În 2012, Alina Laufer și Jorge au luat decizia de a pune capăt mariajului lor de 5 ani, însă, pentru binele fiicei lor, Karina, în vârstă de 15 ani, cei doi au reușit să creeze o relație bună, chiar dacă la început lucrurile au stat diferit.. Alina Laufer, soția omului de afaceri Ilan Laufer, a vorbit recent despre această perioadă din viața ei într-un interviu pentru revista viva.ro.

"Eu am făcut-o, într-adevăr, pe Karina de tânără și mă bucur foarte mult că am avut copil de tânără. Am avut o viață pe care nu ne-am ales-o noi, divorțul nu l-am ales, n-a fost ceva ce mi-am dorit. Pur și simplu ni s-a întâmplat, dar am încercat să-i ofer Karinei o viață în care să nu simtă că părinții ei sunt despărțiți, să aibă tot ce are nevoie acasă, să aibă o relație OK și cu tatăl ei," a mărturisit Alina Laufer.