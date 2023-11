Eva Timush lansează prima piesă solo în limba română - Unde ești acum

Piesa ,,Unde ești acum" de la Eva Timush te poartă într-o călătorie sonoră în trecut, cu un vibe retro ce-ți atinge direct inima. Sintetizatoarele misterioase creează o atmosferă parcă desprinsă dintr-un film nostalgic, adăugând intensitate sentimentelor de despărțire și regrete.

Piesa ,,Unde ești acum" de la Eva Timush te poartă într-o călătorie sonoră în trecut, cu un vibe retro ce-ți atinge direct inima. Sintetizatoarele misterioase creează o atmosferă parcă desprinsă dintr-un film nostalgic, adăugând intensitate sentimentelor de despărțire și regrete.

Cu vocea ei captivantă și energia electrică, Eva transformă fiecare notă într-o poveste în sine. E ca și cum te vei teleporta într-un alt timp și spațiu, unde dragostea și durerea se contopesc într-un mix sonor memorabil. Piesa nu e doar muzică, e o experiență emoțională.

Versurile piesei ,,Unde ești acum" au fost scrise de Florian Rus, muzica de Florian Rus, Costel Domințeanu (DOMINO), Darius Țăran, Sebastian Tudor (Bastien), Eva Timush, iar producția de Costel Domințeanu (DOMINO).

Seducătoare, misterioasă, glam, așa o prezintă videoclipul piesei ,,Unde ești acum" pe Eva Timush. Regizor, DOP și edit de Paul Moldovan, creative director Alexandra Stratulat și color grading- Andrei Rădulescu.

,,Am emoții pentru lansarea asta, dar am încredere că sound-ul piesei vă va cuceri. Abia aștept să îmi spuneți cât de mult vă place. Much love." ne spune Eva Timush.

Eva Timush, un superstar în ascensiune din Moldova, a cucerit lumea online-ului, dar și industria muzicală românească. Prezența sa pe rețelele sociale a explodat după aparițiile în emisiuni precum "Next Star România" și "Romania's Got Talent," unde prestațiile ei au impresionat telespectatorii pe YouTube. Câștigând putere din aceste experiențe, a impresionat la "Vocea României", ajungând în semifinale. Eva Timush, un spirit liber înarmat cu o voce uimitoare și o înfățișare pe măsură, a colaborat la hit-uri precum "Tattoo" și "Too Deep" cu SICKOTOY. Colaborarea ei cu Vescan pentru "Colegi de apartament" a atins poziția #1 în trending-ul YouTube-ului și a rămas în Top 10 Media Forest timp de 12 săptămâni, atingând poziția maximă #2. Anul acesta, artista a mai avut parte de două colaborări de excepție pentru piesa "Bad Girls", alături de SICKOTOY, INNA și ANTONIA și pentru ,,Te-am sunat", alături de rareș.